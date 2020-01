Delitzsch wird Bad-Neubau in der Sachsenstraße stoppen

Delitzsch

Das Aus in Sachen Sportbad in der Sachsenstraße scheint besiegelt: Die Stadtverwaltung soll die Planungen stoppen. Stattdessen soll der Erhalt des Freibads und der Neubau eines Hallenbades dort geplant werden.

Delitzscher Politiker arbeiten für die Sache

So will es ein gemeinsamer Beschlussvorschlag des Fraktionsbündnisses von Freien Wählern und der Bürgerinitiative Menschenskinder (FWG/BIM), der CDU sowie des Grünen-Stadtrats Jörg Bornack. Sie stehen für die Mehrheit des Delitzscher Stadtrats. Der Antrag wurde am Donnerstagabend eingereicht und wird im Februar behandelt.

Am Standort des Freibades soll das Schwimmerbecken im Wesentlichen in Größe und Funktionalität erhalten bleiben und das Nichtschwimmerbecken bedarfsgerecht umgebaut werden. Gleichzeitig soll prioritär am Standort die Neuerrichtung eines Hallenbades mit 6 Bahnen (a 25 Meter), die über einen bis 1,80 Meter Wassertiefe zu fahrenden Teilhubboden und über einen 1-Meter Sprungturm verfügt, konzipiert werden. Auch dafür, dass Areal attraktiv für Kinder zu gestalten, gibt es Vorschläge.

Delitzsch soll zukunftsfähig werden und bleiben

Die Antragsteller haben das Ziel, „ Delitzsch in Bezug auf die Infrastruktur im Sport- und Freizeitbereich nachhaltig zukunftsfähig zu machen“. Dabei soll sowohl dem Bedürfnis nach einer ganzjährigen Schwimmgelegenheit als auch Schulschwimm- und Rehasport Rechnung getragen werden, erklären Angelika Stoye, Mathias Plath (beide CDU), Uwe Bernhardt (FWG/BIM) und Jörg Bornack (Grüne). „Drei Fraktionen zeigen hier, dass wir uns streiten können, aber auch nach vorne schauen“, so Plath. Man müsse an die Folgegenerationen denken und eine Lösung finden, die sich Delitzsch leisten kann, so Stoye. Es sei die ökonomisch und ökologisch sinnvollste Lösung, so Bornack. Wesentlich dabei ist, dass sich die Stadt die im Antrag gemachte Lösung nicht nur im Bau, sondern vor allem in der Unterhaltung leisten kann.

Zuschussbedarf zu hoch

Daran sei das Projekt gescheitert, fassen die Antragsteller beim Besuch in der LVZ-Redaktion zusammen. „Nachdem durch die Verwaltung nachhaltig deutlich gemacht wurde, dass die Errichtung eines Sportbades in der Sachsenstraße insbesondere unter dem Aspekt der dauerhaft zu finanzierenden Betriebskosten nicht umsetzbar ist, verfolgen die Antragsteller das Ziel, durch eine Symbiose zwischen Freibad und Hallenbad Synergien zu generieren“, erklären die Stadträte.

Kurze Historie zum Sportbad-Aus Im Oktober 2017 kommt die Idee „Errichtung einer touristischen Freizeiteinrichtung mit multifunktionalem Charakter, einschließlich eines Sportbades mit Außenbecken“ am Standort Sachsenstraße in den Stadtrat. Im November 2018 fasst der Stadtrat den Beschluss zu den Vorplanungen und deckelt die Investitionskosten bei 16 Millionen Euro und den Zuschussbedarf für die ersten beiden Jahre beir 600 000 Euro. Im Dezember 2019 steht fest, Komplettbad ist für 16 Millionen Euro nicht zu haben.

Und die Kosten? Derzeit ist für das Sportbad Sachsenstraße, ohne Sauna und Freianlagen, eine Gesamtinvestitionssumme von zirka 16 Millionen Euro geschätzt. Bei der neuen Planung geht es darum, den städtischen Zuschuss zu reduzieren, was mit mindestens 70 000 Euro weniger als für die Sachsenstraße avisiert gelingt. „Es ist davon auszugehen, dass der städtische Haushalt dadurch insgesamt nicht so stark belastet wird“, so die Stadträte.

Die SPD hat am Freitag angekündigt, ihrerseits einen Beschluss zum Bau des Sportbades Sachsenstraße einzubringen. „Die SPD-Fraktion kämpft weiter für das Sportbad als echtes Projekt mit Zukunft“, so SPD-Stadtrat Rüdiger Kleinke, der noch vor einer Woche eine neue Bürgerinitiative pro Sportbad gründete.

Von Christine Jacob