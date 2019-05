Delitzsch

Das nicht gar so frühlingshafte Wetter tat dem Frühlings- und Genussmarkt am vergangenen Wochenende in Delitzsch keinen Abbruch. Tausende Besucher bilanziert die Stadtverwaltung für den Markt mit rund 110 Händlern. „Der Frühlings- und Genussmarkt war hervorragend organisiert und beworben – ein absoluter Gewinn für Delitzsch“, findet Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Vor allem von außerhalb kamen viele Gäste. Der nächste Frühlings- und Genussmarkt findet am 9. und 10. Mai 2020 statt.

Delitzsch bietet Abendmarkt

Unterdessen arbeitet Organisator Christian Maurer schon an den nächsten tollen Märkten. Am 23. Mai feiern die Abendmärkte mit vielen Frischeprodukten Premiere. Für den ersten Termin haben etwa 25 Händler zugesagt.

Weitere Termine: immer donnerstags, 20. Juni, 18. Juli, 22. August und 19. September, jeweils 16 bis 21 Uhr.

Von cj