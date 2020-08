Delitzsch

Nach einem EC-Karten-Diebstahl in Delitzsch sucht die Polizei nun Zeugen. Die Tat liegt bereits ein Jahr zurück, doch erst jetzt veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos.

Geld abgehoben

Am 22. August 2019, gegen 10 Uhr, hatte der noch unbekannte Täter einer 92 Jahre alten Frau beim Einkaufen in einem Supermarkt die Geldbörse samt der darin befindlichen EC-Karte entwendet. Die Frau hatte ihre Geldbörse in einer Handtasche, die an ihrem Rollator hing. Als die Seniorin an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse mit ihren persönlichen Karten, Dokumenten und Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich fehlten. Wenig später hob dann ein Mann an einem Geldautomaten in der Sachsenstraße in Delitzsch Bargeld im unteren vierstelligen Bereich ab.

Seniorin beschreibt Verdächtigen

Auch dieses Foto von dem tatverdächtigen veröffentlichte die Polizei.. Quelle: Polizei

Der Seniorin war bereits während ihres Einkaufs ein Mann aufgefallen, der mehrmals in ihrer Nähe und neben ihrem Rollator stand. Den Unbekannten konnte die Geschädigte wie folgt beschreiben: Scheinbares Alter etwa 60 bis 65 Jahre, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, graue Haare.

