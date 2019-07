Delitzsch

Der Abwasserzweckverband Delitzsch (AZVD) plant ab diesem Jahr wieder große Investitionen, die unter anderem Entlastungen bei Regen und vor allem Starkregen mit sich bringen und die Kläranlage für ein recht neuzeitliches Problem rüsten sollen.

Kläranlage Delitzsch wird umgebaut

Auf der Kläranlage soll die Mischwasserbehandlung erweitert werden und ein Becken zu einem Regenrückhaltebecken mit 6000 Kubikmetern Fassungsvermögen umgenutzt werden, so dass wesentlich mehr Niederschlagswasser zur Anlage gehen kann. Zudem wird dafür eine Pumpstation gebaut. Es wird aber unter anderem auch in neue Technik in der Abwasserbehandlung investiert. Momentan wird ein Rechen von 8 Millimetern genutzt, nun soll noch einer von 3 Millimetern eingebaut werden. Nötig wird dies, weil immer mehr feuchtes Toilettenpapier genutzt wird.

Fasern der Tücher zerreißen nicht

Den Abwasserzweckverbänden im ganzen Land bereiten die Tücher arge Probleme. „Das hat die letzten Jahre zugenommen“, so AZV-Geschäftsführerin Nancy Edelmann. Dabei können die Nutzer eigentlich nichts dafür, denn die feuchten Tücher dürfen laut den Verpackungshinweisen darauf und Hinweisen wie „biologisch abbaubar“ über die Toilette entsorgt werden. Auf den Verpackungen steht aber nicht, was ganz am Ende passiert: Problematisch ist, dass diese Fasern nicht zerreißen, sich nicht auflösen, sondern durch den Abwasserstrom treiben. Endstation ist das Abwasserpumpwerk. Die Tücher wickeln sich als eine sogenannte Verzopfung um die Pumpenräder, die laufen schwerfälliger und fallen im schlimmsten Fall aus, der Verschleiß ist dann hoch.

Problematisch: Essensreste und Kosmetik in der Toilette

Grundsätzlich gibt es in Kläranlagen viele Problemen, die nicht entstehen müssten. Eigentlich bekannt, ignorieren viele Menschen, was alles nicht ins Klo gehört und auch Abwasserzweckverbände wie der im Unteren Leinetal mussten schon Belehrungen absetzen. Wenn Müll wie Essensreste oder Kosmetikartikel über die Toilette entsorgt werden, erhöht das letztlich Kosten durch erforderliche Spülungen der Kanäle, Rattenbekämpfung im Kanalnetz und weiteres. Aus Bequemlichkeit werden vor allem flüssige Essensreste wie Suppen oder Soßen gerne über die Toilette runtergespült. Das lockt einerseits das Ungeziefer an, andererseits sind vor allem fettige Speisen ein Problem. Wenn sie erkalten, setzen sie sich an den Innenwänden der Rohre fest, deren Querschnitt wird kleiner und es folgen Verstopfungen oder Rückstau.

Insgesamt 2,1 Millionen Euro wird der Abwasserzweckverband über drei Jahre investieren, um die Kläranlage weiter zu modernisieren. Baubeginn soll noch dieses Jahr sein, Fertigstellung 2021. Fördermittel sind bereits in Aussicht.

Neuer Staukanal im Osten von Delitzsch

Weiteres Projekt des AZV Delitzsch ist ein neuer Staukanal zur Entlastung des Mischwasserkanals im Bereich der Dübener Straße im Delitzscher Osten. Auch dies soll helfen, Regenwasserentlastung zu schaffen. Gerade im Delitzscher Osten wird immer wieder bei Starkregen geklagt, dass Keller vollaufen würden. Die 400er-Leitung kann da auch Entlastung schaffen, indem sie mehr Stauvolumen bringt. Voraussichtlich noch dieses Jahr soll Baubeginn der 300 000 Euro-Investition sein, 2020 dann die Fertigstellung.

Auch im Naundorfer Weg gen Delitzscher Westen wird investiert. Dort werden ein neuer Rechen und neue Messtechnik eingebaut. Es wird dazu ein Schacht gebaut, die Baumaßnahme fällt sozusagen „minimal invasiv“ aus, so dass Straßensperrungen nicht nötig sein werden. Noch dieses Jahr ist die Umsetzung geplant. Investiert werden 100 000 Euro.

Von Christine Jacob