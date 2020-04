Delitzscher Architektur-Ausstellung bleibt ohne Besucher

Delitzsch

Seit nahezu einem Monat steht die Schau „Industriearchitektur in Sachsen – erleben, erhalten, erinnern“ fertig im Delitzscher Barockschloss. Besucher konnten sie bisher nicht sehen. Für den 20. März war die Eröffnung geplant, doch es kam anders. Die Wanderausstellung wird an den jeweiligen Stationen mit lokalen Beispielen ergänzt. Denn das Jahr 2020 steht nun vor allem im Zeichen von Corona. Dabei sollte es eher das Jahr der Industriekultur werden, um zu zeigen, wie 500 Jahre Arbeit in Gewerbe, Handel, Industrie das Leben prägten.

Delitzsch steigt spät auf

Eine Prägung, die auch in Delitzsch stattfand. Die Industrialisierung in der Loberstadt kam spät, aber nach 1900 stieg die Stadt zu einem Zentrum von Nahrungs- und Genussmittelindustrie auf. Auch Metallverarbeitung und die Herstellung von Schädlingsbekämpfungsmitteln bestimmten das Bild.

Anzeige

Schädlinge, Schienen, Schokolade

Unter dem Titel „Von Schädlingen, Schienen und Schokolade“ haben Museumsleiter Jürgen Geißler und sein Team Infos zu Beispielen aus der Loberstadt zusammengetragen. Die Ergebnisse sind nun immerhin in dem Ausstellungs-Führer zu sehen, der auf der Museumswebsite heruntergeladen werden kann.

Weitere LVZ+ Artikel

Architektur-Stationen

Zu diesen Stationen gehört das Gebäude der Allgemeinen Ortskrankenkasse in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Wasserturm im Süden der Stadt und das historische Wasserwerk an der Bitterfelder Straße zeigen, wie sich Versorgung im Zuge der Industrialisierung verbesserte, aber auch wie sie an Grenzen geriet. Die Walzenmühle in der Leipziger Straße, die Zuckerfabrik, die zuletzt Biomassekraftwerk war, der Obere Bahnhof, das Sozialgebäude des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks sind ebenfalls in den Blick gerückt.

Das Begleitbuch gibt es auf www.barockschloss-delitzsch.com/ausstellungen.

Von Heike Liesaus