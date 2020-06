Delitzscher Arztpraxen und ihr Weg aus der Corona-Krise

Delitzsch

Krank zum Arzt? In Zeiten der Corona-Ausgangssperre war das nicht selbstverständlich. Der Betrieb in den Allgemeinarztpraxen in Delitzsch und Umgebung läuft immer noch anders als vor Corona.

„Der Andrang ist nicht so groß, aber inzwischen wird das Wartezimmer wieder voller. Nach wie vor wird viel telefonisch geregelt. Und viele rufen erst einmal an, ob die Praxis geöffnet ist“, erklärt zum Beispiel der Delitzscher Allgemeinarzt Andreas Koch. „Wir passen trotzdem auf. Auch, dass das Wartezimmer nicht zu voll ist. Haben wir das Gefühl, dass es zu eng wird, bitten wir Patienten, auf die Sprechstunde nachmittags auszuweichen.“

Mahnung zur Präsenzpflicht

Die Praxis von Detlef Worlitzer war auch die ganze Zeit über in Betrieb. „Wir hatten während der Ausgangsbeschränkungen circa 150 Patienten weniger als sonst, das ist etwa ein Zehntel. Richtig verstehen konnte ich jedoch nicht, dass es einige Fachärzte gab, die ihre Praxen geschlossen hatten, nur Notfälle behandelten. Da standen wir ein bisschen blöd da, wenn wir überweisen wollten“, so der Mediziner. „Ich bin 40 Jahre im Beruf, habe schon einige Pandemien hinter mir. Ich denke, unsere Präsenzpflicht ist wichtig, ist unser Job. Jetzt ist die Patientenfrequenz normal, wenn auch einige noch verunsichert sind.“

Niedrigere Patientenzahlen

Auch in der Praxis von Julius Adam und Gregor Siegl haben sich die Abläufe eingespielt. „Die routinemäßigen Hausbesuche, die wir vorübergehend eingestellt hatten, laufen wieder“, erklärt Julius Adam. Der Betrieb in der Praxis läuft ebenso relativ normal, aber die Patientenzahlen sind noch etwas niedriger als sonst. „Wir bieten Sprechstunden an, wo die Infektionspatienten getrennt behandelt werden. Wer die entsprechenden Symptome hat, muss vorher anrufen und wird getrennt bestellt.“ Das komme mehrfach in der Woche, aber nicht täglich vor. Bislang waren alle Tests negativ. „Es ist aber zu vermuten, dass die schweren Fälle direkt in die Klinik gehen.“

Neue alte Regeln

So stehen die Information auf der Website des Medizinischen Versorgungszentrums Delitzsch steht nach wie vor auch für die anderen Allgemeinarztpraxen: „Bei Grippeanzeichen bleiben Sie bitte zu Hause und nehmen zunächst telefonisch Kontakt mit uns auf, um das weitere Vorgehen zu besprechen.“ Es wird gebeten, möglichst allein in die Praxis zu kommen. Es wird auf Abstand, Desinfizieren, die Husten-Nies-Etikette aufmerksam gemacht.

Erinnerung an den Grippeschutz

Ärztin Sylke Schlegel findet es ganz gut, dass diese Regeln generell wieder mehr beachtet werden. Auch bei ihr wurde bei getesteten Patienten keine Corona-Infektion festgestellt. Nach einer Pause wegen Urlaub und Krankheit in der Pandemie-Zeit sei bei ihr der Betrieb weitgehend normal gestartet. „Patienten leiden aber schon darunter, dass sie den Mund-Nasen-Schutz in der Praxis, beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen müssen.“ Ihr ist eins sehr wichtig: „Das Influenza-Geschehen ist im Zuge der Corona-Pandemie aus den Augen verloren worden. Jeder sollte sich, abgestimmt mit seinem Arzt, ab September jetzt erst recht die Grippeimpfung holen. Sie verhindert schlimme Verläufe.“

Von Heike Liesaus