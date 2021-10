Delitzscher Azubi ist Jahrgangsbester im Maurerhandwerk

Delitzsch

„Mit Abstand“, sagte Matthias Forßbohm. Der Nachfolger von Claus Gröhn (64) im Amt des Präsidenten der Handwerkskammer zu Leipzig besuchte an seinem 100. Diensttag das Delitzscher Unternehmen Pollok-Bau. Bei der Gelegenheit überreichte der 52-Jährige die Urkunde des Jahrgangsbesten an Lucas Pechstedt. Der Delitzscher absolviert aktuell eine Ausbildung in der Fachrichtung Maurerarbeiten. Beim Abschluss des Hochbaufacharbeiters erzielte er mit 93 Prozent das beste Resultat.

In 27 Jahren 43 Auszubildende

In der 27-jährigen Firmengeschichte sei ein solches Ergebnis zuvor erst einmal erreicht worden, sagte Inhaber Thomas Pollok. „Das war aber schon vor zwölf Jahren.“ Insgesamt blickt das Unternehmen auf 43 Auszubildende im Maurerhandwerk zurück, wurde 2019 als bewährter Ausbildungsbetrieb im Handwerk ausgezeichnet. „Es gibt welche, die haben einfach goldene Hände“, sagte Pollok stolz über das Ergebnis seines Azubis. Und auch Forßbohm, selbst Maurermeister und Mitglied der Prüfungskommission, schätzte die 93 Prozent als „sehr, sehr gut“ ein.

„Ich war am Ende überrascht“, sagte Lucas Pechstedt. Jahrgangsbester sei der 19-Jährige eher unverhofft geworden. Zu dieser Leistung motiviert habe ihn sein Vater, der selbst Maurer ist. In der Firma sei die Auszeichnung „gut angekommen“, sagte Pollok. Auch seine Poliere haben sich für den Auszubildenden gefreut. „So etwas schweißt zusammen“, ordnete Forßbohm ein, denn letztlich falle das Ergebnis auf das gesamte Unternehmen zurück.

Forßbohm: Handwerksbetrieben fehlt das Personal

Allgemein betrachtet profitieren die Handwerksbetriebe in der Region Delitzsch aktuell vom Bauboom in Leipzig, sagte Forßbohm. Momentan fehle jedoch das Personal. Es müsse sich mehr darauf konzentriert werden, auch in Gymnasien eine Berufsbildung durchzuführen. Denn die Frage sei, ob Deutschland es sich leisten kann, dass sich viele erst einmal bis Ende 20 ausprobieren, um dann doch eine Ausbildung zu beginnen. „Wir brauchen die Leute in der Produktion“, sagte der Handwerkskammerpräsident.

