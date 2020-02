Delitzscher BI pro Sportbad ist enttäuscht

Delitzsch

Die Katze ist aus dem Sack. In Delitzsch hat sich eine Allianz von Stadträten gefunden, die mit Antrag zur Neuausrichtung der Bäderlandschaft die Neubau-Pläne in der Sachsenstraße stoppt. Stattdessen soll der Erhalt des Freibads und der Neubau eines Hallenbades geplant werden.

Neue BI will „Zukunftsprojekt“

Die erst gegründete Bürgerinitiative pro Sportbad – obwohl da bereits die schlechte Prognose vor allem der Betriebskosten in der Sachsenstraße bekannt war – zeigt sich enttäuscht. „Für Kinder und Familien mit Kindern ist die neue Lösung überhaupt nichts“, meint Oliver Klemm in einer Pressemitteilung der BI. Der als „Rettung des Freibads“ verkündete Pakt sei nicht mehr heiße Luft, heißt es, „ohne einen Plan zu haben, soll das Zukunftsprojekt Sportbad beerdigt werden.“ Delitzsch sei um eine Chance ärmer, ärgert sich Stadtrat und BI-Initiator Rüdiger Kleinke in einem Statement der SPD-Fraktion. „Die Stadt kostet diese Erfahrung mindestens 700 000 Euro für in den Sand gesetzte Planungskosten“ – die Zahl allerdings ist in der Verwaltung nicht bekannt. Unter anderem führt die Fraktion Mängel wie den Bahnlärm am Standort an. Die SPD-Fraktion kämpfe weiter für das Sportbad als „echtes Projekt mit Zukunft“.

Kritik für Stadträte in Delitzsch

„In den letzten Jahren wurde sehr viel kontrovers über die verschiedenen Hallenbadvarianten diskutiert. Nicht immer haben dabei die Stadträte eine gute Figur gemacht. Insbesondere vom Vorsitzenden der SPD wurden dabei den Bürgern unbezahlbare Versprechen gemacht“, kritisiert Uwe Bernhardt als Fraktionsvorsitzender des Bündnisses aus Freien Wählern und Bürgerinitiative Menschenskinder, das an dem Antrag beteiligt ist. Die Antragsteller hätten damit unter Beweis gestellt, dass Delitzscher Stadträte durchaus in der Lage sind, zukunftsweisende, nachhaltige und bezahlbare Kompromisslösungen auch bei komplexen Investitionsvorhaben zu finden.

Von Christine Jacob