Anders als bisher in der Grobkostenschätzung werden Neubau, Umbau und Sanierungen am Bad-Standort in der Delitzscher Elberitzstraße nicht unter 20 Millionen Euro zu machen sein. Laut LVZ-Informationen wird das Projekt teurer. Was heißt das konkret?

Bislang war für die Neuausrichtung der Delitzscher Bäderlandschaft von Kosten in Höhe von 18 Millionen Euro ausgegangen worden. Diese Zahlen allerdings sind lediglich Bestandteil einer Grobkostenschätzung gewesen – es war zu erwarten, dass sie nicht zu halten sein werden. Die in den vergangenen Monaten erfolgte und kürzlich abgeschlossene Vorplanung hat nun laut LVZ-Informationen ergeben, dass von rund 21 Millionen Euro auszugehen ist. Hintergrund sind die allgemeinen Baukostensteigerungen nach aktueller Markteinschätzung.

Planung bleibt

Die bisherige Planung soll genau so umgesetzt werden wie im Herbst 2020 vom Delitzscher Stadtrat beschlossen. Bis 2024 sollen in der Elberitzstraße die Schwimmer- und Nichtschwimmer-Freibecken saniert, eine neue Schwimmhalle und ein kleines Planschbecken neu gebaut werden. So geht es unter anderem um 850 Quadratmeter Schwimmerbecken, 500 Quadratmeter Nichtschwimmerbecken, ein Kombibecken (320 Quadratmeter) und ein 50 Quadratmeter großes Planschbecken.

Kostenoptimierungen sollen durch Optimierungen beispielsweise an der Badewasser- und Lüftungstechnik erreicht werden, auch die Konstruktion soll optimiert werden. Möglichst viel soll vor Baubeginn vergeben sein, ein Großteil der Submissionsergebnisse soll vorliegen und so die Kosten sichern. Dem Vernehmen nach soll allerdings auch eine Schmerzgrenze definiert werden, mit der dann ein bestimmter Kostenrahmen definiert würde, den das Projekt nicht übersteigen darf. Geklärt ist, dass es Fördergelder geben wird.

Verwildert das Freibad? Das Freibad in der Elberitzstraße bleibt auch für die nächsten Jahre geschlossen. Gemacht wird in der Zeit nur das Nötigste. Bis zur Fertigstellung des neuen Badkomplexes am alten Standort wird das Freibad gesichert und nur so bewirtschaftet, dass das Gelände nicht verwildert. 2022 wird es Abrissarbeiten in der Elberitzstraße geben, so soll das alte Funktionsgebäude weg und gegen ein neues getauscht werden.

Baustart 2023

Nach aktueller Zeitschiene ist ein Baubeginn zum Jahresbeginn 2023 vorgesehen. Fertigstellung soll im Frühjahr 2024 sein. Eine entscheidende Änderung des Bauplans ist, dass die Schwimmhalle nicht mehr in West-Ost-Ausrichtung verlaufen wird – Grund dafür ist eine alte Eiche. Der Neubau wird um 90 Grad gedreht und entsteht damit parallel zur Elberitzstraße. Der Fokus in der neuen Schwimmhalle liegt auf den Bereichen Lehr- und Vereinsschwimmen. Die Wassertiefen reichen in der Halle von 0,90 Meter bis 1,90 Meter.

Auf LVZ-Anfrage will die Stadtverwaltung sich nicht näher zu diesem Thema äußern. Aus dem Rathaus heißt es lediglich: „Eine Aussprache zu diesem Thema findet in der Stadtratssitzung am 30. September 2021 statt. Diesem Austausch wird die Verwaltung nicht vorgreifen.“

Die Veröffentlichung der Beschlussvorlagen für diese Sitzung erfolgt am Dienstag. Am Mittwoch bereits lädt die Bürgerinitiative „Schwimmen in Delitzsch“ (SiD) zu einer nächsten Info-Veranstaltung. Die SiD trifft sich am Mittwoch in der Pfarrscheune in Schenkenberg. Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

