Delitzsch

Es dürfte wohl einmalig sein, so viele Delitzscher Bands für einem Abend zusammenzubringen. Am Sonnabend spielen Patchwork/Hausstaub, Die Ölgötzen, Third Way Left, Rockexpress, Die Softeggs, Reste der Band 08/15, Dirk Nolde und anderen Formationenim Gartenlokal „Am Wasserturm“. Sie widmen diesen gemeinsamen Abend Uwe Pertzsch. Der Musikerkollege ist Ende September nach einer Krankheit im Alter von 59 Jahren verstorben. „Er hatte in verschiedenen Bands gespielt. Er konnte mit allen gut zusammenarbeiten“, erklären Tobias Piechulla und Marco Thümmler, die beide zu den Ölgötzen gehören. Wobei immer auch andere Projekte im Spiel sein können.

Gesang und Gitarre

Gesang und Gitarre waren Uwe Pertzschs Fächer auf der Bühne. Im „bürgerlichen“ Leben arbeitete er als Werkzeugmacher im Ziehwerk. Im Musik-Leben war er Sänger bei Patchwork, hatte aber davor auch bei Rock Express und 08/15 gespielt. Alle Delitzscher Musiker, die einmal mit ihm Musik gemacht haben oder ihn kannten, wollen sich in seinem Sinne mit der „Rock für Uwe“-Party am Sonnabend von ihm verabschieden. „Third Way Left hatten die Idee ins Spiel gebracht“, so Tobias Piechulla. Jede Band wird an diesem Abend circa 30 Minuten spielen. Am Ende wird vielleicht auch noch etwas gemeinsam gejammt. Es soll keinen Eintritt kosten. Es geht ums Beisammensein.

Mangelnde Auftrittsmöglichkeiten

Die Liste auf dem Veranstaltungsplakat zählt immerhin sieben Formationen. Und es sollen ja auch noch weitere beim Treffen dabei sein. Doch generell sei das Leben für diesen Bereich der Kulturszene in der Loberstadt derzeit nicht so leicht. „Es fehlt nicht allein an Probenräumen, auch Auftrittsmöglichkeiten werden immer weniger“, erklärt Piechulla. „Das Tropical In ist geschlossen, die Altstadtkneipe No 2 hat ihre Öffnungszeiten reduziert. Auch der Wallgrabenkeller plant nun die Schließung.“ Das Gartenlokal „Am Wasserturm“ wird im Rahmen der Wasserturmsanierung und der Wandlung zur Hotelanlage sogar abgerissen. Aber dort ist ein Ersatzneubau geplant.

Powerballaden & Kraftschlager

Bei Piechullas Band, den Ölgötzen zum Beispiel sind die „Powerballaden und Kraftschlager“ alle selbst getextet. Die meisten Delitzscher Bands sorgen mit Cover-Songs bei vielen Gelegenheiten für Stimmung. „Wir machen das schon seit der Schule. Und Uwe war zu dieser Zeit auch schon in der Szene fest verankert“, erzählen Marco Thümmler und Tobias Piechulla, die selbst 49 und 50 Lenze zählen und neben ihrem Musikerleben als Glasermeister und Eisladen-Betreiber tätig sind. Sie hoffen, dass der 16. November der Auftakt für ein jährliches Event dieser Art in Delitzsch werden könnte.

„Rock für Uwe“ am Sonnabend im Gartenlokal „Am Wasserturm“, Am Wasserturm 1, Einlass: 19 Uhr, Start: 20 Uhr, Eintritt frei.

Von Heike Liesaus