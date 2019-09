Delitzscher Baumfreunde gegen weitere Fällungen am Wallgraben

Delitzsch

„Hände weg von den Wallgraben-Weiden“, steht auf den Flugblättern und auf Unterschriftenlisten ist zu lesen: „Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses Aufrufs, erwarten vom Stadtrat und der Stadtverwaltung, dass der Wallgrabensanierungsplan dahingehend überarbeitet wird, dass kein weiterer Baum mehr zu Schaden kommt.“ Die circa zwölfköpfige Gruppe der „Delitzscher Baumfreunde“ will ein Umdenken bewirken. Die teils sehr großen Bäume entlang des Gewässers müssten nicht wegen der Sanierung gefällt werden, so ihre Überzeugung. Prominenteste Vertreter sind die großen Trauerweiden. Sie waren deshalb am Tag des ersten Umweltmarsches am Freitag mit weißen Kreuzen gekennzeichnet.

Negative Überraschung

„Die Menschen sollen diesmal mitgenommen werden. Es soll nicht wieder so sein wie beim Abschnitt eins und zwei. Da wurden wir überrascht“, so Elke Fahr, die zu den Baumfreunden gehört. Im Vorfeld dieseraktuell laufenden Sanierungen waren 33 Bäume gefällt worden. Baufreiheit und -sicherheit sollten geschaffen werden. Das wurde am 30. Januar öffentlich und bereits ab 4. Februar umgesetzt. Die Stadt hatte keine Möglichkeit der Bürgerbeteiligung im Zuge des Planungsverfahrens gesehen. Eine Petition, die danach einen sorgfältigeren Umgang mit dem Thema Grün in Delitzsch forderte, unterschrieben danach bis Ende Februar bereits 500 Menschen.

Jeder gefällte Baum ist einer zu viel

Nun sollen der dritte und vierte Bauabschnitt folgen. Ab Oktober dürfen wieder Fällarbeiten starten. „Wir haben Fachleute zu Rate gezogen“, erklärt Elke Fahr. Es gebe Technologien und Gestaltungsmöglichkeiten, um die Bäume zu erhalten. „Es kann auch nicht immer nur nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschieden werden.“

Seitdem das Verfahren in den vergangenen Jahren geplant wurde, sei schließlich einiges passiert. Die extreme Trockenheit hat Hunderte Bäume in Delitzsch und Umgebung sterben lassen. „Da ist doch jeder gesunde Baum, der jetzt noch gefällt wird, einer zu viel“, so Fahr.

Die Unterschriftenlisten liegen unter anderem in der Factory 7, bei Zieschang-Immobilien in der Breiten Straße sowie bei Epperlein-Optik in der Eilenburger Straße aus.

Von Heike Liesaus