Delitzsch

Die blauen Wahlzettel sahen den richtigen ähnlich. Nur das Wort „ Juniorwahl“ über den Listen zeigte: Das war eine Landtagswahl zur Probe. In einem der beiden Wahllokale, das im Beruflichen Schulzentrum Delitzsch (BSZ) eingerichtet war, gehörte Vanessa Meißner zu denjenigen, die als Helfer die Wählenden empfingen. Die Wahlkommission, bestehend aus Vorstand und den Helfern, war mit Freiwilligen besetzt. Sogar Wahlbenachrichtigungen wurden versandt, „so dass alles möglichst realistisch durchgespielt werden kann“, erklärte Carina Rollenhagen, Lehrerin für Geschichte und Gemeinschaftskunde.

An der Wahlurne wachte gerade Vivienne Nagorny darüber, dass alle Zettel korrekt gefaltet eingeworfen werden. „Wir waren gleich dabei, als wir angesprochen wurden. Es ist interessant zu erfahren, wie das abläuft“, erklärt sie ebenso wie Vanessa Meißner. Die beiden besuchen die selbe Klasse des Gymnasiums für Wirtschaftswissenschaften.

Auseinandersetzung mit den Programmen

„Teils wurde schon im vergangenen Schuljahr besprochen, welche Wahlen es in Deutschland gibt und was der Landtag überhaupt macht. Es gab Zeit, sich mit den Wahlprogrammen der Parteien auseinanderzusetzen, zum Beispiel damit, welche Ziele sie im Bildungsbereich verfolgen“, erklärte Carina Rollenhagen. „Wir hatten bei der vorigen Wahl ein ähnliches Projekt mit der U-18-Wahl. Aber dabei konnten nur die wirklich unter 18-Jährigen teilnehmen. Diesmal können alle Altersgruppen abstimmen.“ Der Teil der Schüler in dualer Ausbildung, die am Wahldonnerstag in ihren Betrieben arbeiteten, war natürlich nicht dabei.

Oberschüler stimmen ab

Die Juniorwahl lief ebenfalls an den Delitzscher Oberschulen Erasmus Schmidt und Artur Becker sowie in der Oberschule Am Leinepark in Krostitz. Träger der Juniorwahl ist der gemeinnützige und überparteiliche Verein Kumulus aus Berlin, der im Jahr 1998 aus einer ehemaligen Schulklasse heraus gegründet wurde. Seither engagiert er sich mit mehreren Projekten für politische Bildung. Er stellte das Material zur Verfügung. Die Ergebnisse der Juniorwahlen werden wie die der richtigen Landtagswahlen Sachsens ab Sonntagabend öffentlich.

Von Heike Liesaus