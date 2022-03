Delitzscher Bestseller-Autorin Cathrin Moeller hat neuen Verlag

Delitzsch

Wäre die Buchmesse nicht pandemiebedingt wieder ausgefallen, hätte Cathrin Moeller aus dem kleinen Delitzscher Ortsteil Laue jetzt vielleicht einen Haufen Termine vor sich, hätte dutzende Interviews gegeben, hätte in Kameras gelächelt, hätte Werbung gemacht. Cathrin Moeller steht aber nicht für „hätte“ und „vielleicht“. Cathrin Moeller steht für „machen“.

Delitzscherin hat sich Traum erfüllt

Cathrin Moeller, die immer Krimis schreiben wollte, hatte sich vorgenommen, bis zu ihrem 50. Geburtstag einen Vertrag mit einem großen Verlag zu haben. Das und noch mehr hat sie geschafft. Mit ihrem Debüt „Wolfgang muss weg!“ hat sie es 2015, erst knapp über 50, sogleich auf die Bestsellerliste des „Spiegel“ geschafft, im Sommer 2016 erschien schon das zweite Buch und bis 2019 jedes Jahr ein neuer humorvoller Kriminalroman von ihr bei Mira Taschenbuch vom Harper Collins-Verlag.

Lust auf Ernst

Sie hätte ewig so weitermachen können. „Ich hatte aber noch das Bedürfnis, ernste Krimis zu schreiben“, erzählt die Autorin. Cathrin Moeller ging im Guten, wechselte 2020 die Agentur und so 2021 schließlich den Verlag. Bei Rowohlt ist sie nun angekommen und schreibt dort reine Krimis ohne den Hauch von humorvoller Frauenliteratur wie bei ihren anderen sehr erfolgreichen Titeln. Bei Rowohlt erfüllt sich der nächste Traum: handfeste bis knallharte Krimis schreiben.

Im Mai kommt „Todesglut“ heraus. Am 17. Mai wird das rund 500 Seiten umfassende Werk in der Theaterakademie Sachsen im Oberen Bahnhof in Delitzsch vorgestellt. Stefan Kaminsky, der „Todesglut“ schon als Hörbuch eingesprochen hat, wird ab 18.30 Uhr lesen.

Erst der Anfang

Cathrin Moeller hat unterdessen schon den nächsten Abgabetermin im Blick und den nächsten Titel in Arbeit. „Todesglut“ ist der Auftakt zu einer neuen Krimi-Reihe und Teil 1 der „Akademie des Verbrechens“. „Denkt wie die Mörder!“ predigt der eigenwillige Kriminologe und Ex-Kommissar Zornik an dieser auf Rügen angesiedelten Akademie. Bei Zornik lernen die Studierenden an echten, ungelösten Fällen und dass man wie ein Mörder denken muss, um einen zu fangen.

Delitzsch inspiriert

Auch wenn die „Akademie des Verbrechens“ auf Rügen angesiedelt ist: Delitzsch ist für Cathrin Moeller oft die Vorlage beim Schreiben, man erkennt die Stadt immer wieder in ihren Zeilen. Hier entwickelt sie ihre Figuren, ihre Ideen, lässt sich inspirieren, recherchiert viel – natürlich aber auch vor Ort. Es steckt viel Arbeit in jeder Zeile eines solchen Romans. Krimi-Autorin sein ist ein Vollzeitjob, den Cathrin Moeller neben ihrem Vollzeitjob macht. Die Diplomsozialpädagogin hat die Theaterakademie mit aufgebaut und gehört dort fest zum Team, sie hat in Resozialisierungsprojekten gearbeitet und coacht unter anderem kulturelle Bildungsprojekte. Die Macherin ist immer in Aktion.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Disziplin zahlt sich aus

Morgens um fünf schreibt sie schon. Rund vier bis fünf Stunden täglich, sieben Tage die Woche neben ihrem Hauptjob. „Am Wochenende ist es entsprechend etwas mehr“, erzählt sie. Familie, Freunde und Bekannte stehen hinter ihr und dem wahrgewordenen Traum. Ihr Ehemann, übrigens Kriminalhauptkommissar, berät Cathrin Moeller dabei genauso wie ihre Tochter, die Ärztin ist, und viele aus dem Freundeskreis. Hätte Cathrin Moeller diesen starken Rückhalt nicht, hätte sich der Traum vielleicht nicht erfüllt. „Wenn man aber an sich glaubt und andere das auch tun, dann kann man es schaffen“, sagt sie.

Von Christine Jacob