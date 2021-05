Delitzscher Bibliothek bekommt neue Leitung

Delitzsch

Die Stadtbibliothek Delitzsch verliert diesen Sommer ihre Leiterin – und bekommt auch wieder eine neue Chefin, die sich gegen ein knappes Dutzend Bewerber durchsetzen konnte.

Anett Hacker, die die Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) in den vergangenen fünf Jahren geleitet hat, wechselt in diesem Sommer nach Oschatz, um dort die Bibliothek zu leiten. Die 40-Jährige, die mit Mann und Sohn in Dahlen lebt, hat damit einen deutlich kürzeren Arbeitsweg. Bis sie den Leitungsposten in Delitzsch übernahm, war sie die Vize-Chefin in der Kinder- und Jugendbibliothek Riesa.

Elf Bewerbungen auf die Stelle

Für die Stelle der Bibliotheksleitung in Delitzsch sind elf Bewerbungen eingegangen, davon zehn von Frauen und eine von einem Mann. Fünf Personen, die Bewerbungen eingereicht hatten, hat man zum Vorstellungsgespräch eingeladen. „Davon hatte eine kurzfristig aus persönlichen Gründen ihre Bewerbung zurückgezogen, weshalb am Ende vier Gespräche stattgefunden haben, aus denen man sich für eine Person entschieden hat“, erläutert die Stadtverwaltung auf Anfrage. Die Stelle der Bibliotheksleitung wird Ende August mit Katja Mickley mit einer neuen Leiterin besetzt.

Lob für die Leser

Anett Hacker übergibt die Geschicke gerne an ihre Nachfolgerin: „Ich denke, wir haben hier eine gute Situation geschaffen, auf der man gut aufbauen kann. Wir sind technisch auf einem guten Stand und haben schon viel für die Zukunft vorbereitet. Und: Die Leser sind alle nett!“, erklärte sie bereits im LVZ-Interview.

Vor allem der Kinder- und Jugendbereich ist unter der Leitung von Anett Hacker in Delitzsch stark ausgebaut worden. Die Bibliothek Alte Lateinschule zählt knapp 600 Kinder bis 12 bei etwa 1200 aktiven Nutzern insgesamt. Allerdings sind die tatsächlichen Nutzerzahlen nicht ganz einfach zu benennen, denn oft werden Karten auch mehrfach genutzt. Auf rund 400 Quadratmeter Fläche bietet die BAL einen Medienbestand mit etwa 42 000 Büchern, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Videos, MC, CD, CD-ROM und Spielen.

Von Christine Jacob