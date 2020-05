Delitzscher Bibliothek öffnet im Corona-Modus

Delitzsch

Die Plexiglasvisiere, die die Mitarbeiter der Delitzscher Bibiliothek alte Lateinschule (BAL) aufhaben, zeigen den Corona-Ausnahmezustand deutlich. Aber Hauptsache geöffnet. Und das seit zwei Tagen. Nun weisen auch hier am Eingang Piktogramme auf Maskenpflicht, den Eintritt nur mit Korb und aufs Abstand halten hin. Der Aufenthalt ist auf eine Viertelstunde begrenzt. Das fünfköpfige Team inklusive Bundesfreiwilligendienstleistende ist am ersten Tag vollzählig da. „Wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt“, sagt BAL-Leiterin Anett Hacker. Außerdem sollen die Abläufe trainiert werden. Und alles geht in ruhigen Bahnen. Sieben Körbe stehen bereit, es sollen nur sieben Bibo-Nutzer gleichzeitig im Haus sein.

Endlich Lesestoff

Cora Pröschold gehört zu den Besuchern des ersten Öffnungstages. Für sie ist’s auch der erste Gang in die Bibo nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Nun hat sich die BAL-Tür hinter ihr wieder geschlossen und der Rucksack auf ihrem Rücken ist mit Lesestoff gefüllt. Vorn schläft das sechs Wochen alte Söhnchen. „Ich bin sehr gut zurecht gekommen“, so die 28-Jährige, die selbst Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste ist. „Die Regeln stehen ja da und es wird auch geholfen.“

Buchquarantäne und Absperrbänder

Bibo-Leiterin Anett Hacker schaut dennoch ein wenig traurig auf die Sessel, die nun so an die Fenster gerückt sind, dass sich niemand darauf setzen kann. Das Team hatte sonst alles dafür getan, Nutzern den BAL-Aufenthalt und den Literatur-Kontakt angenehm und gemütlich zu machen. Nun soll alles dafür getan werden, den direkten Kontakt aufs Minimum zu begrenzen. Absperrbänder gibt’s rings um Mitarbeiterplätze. Auch der Bereich mit den Zeitschriften ist nicht zugänglich. Diese werden derzeit nur über die Mitarbeitenden ausgehändigt. Außerdem ist gleich daneben die Station für die Buchquarantäne. Was zurückgegeben wird, liegt dort erst einmal einige Tage, bevor es wieder in die Ausleihe geht.

Guter Besucherdurchschnitt

Stau am Eingang gab es in den ersten beiden Tagen der Öffnung erst einmal nicht, trotz der Sieben-Besucher-Grenze. Die zeitliche Beschränkung hat da offenbar gut geholfen. So kamen am Dienstag in acht Öffnungsstunden 120 Besucher, am Mittwoch waren es in drei Stunden nochmal 40. Sie liehen sich 850 Bücher aus. Das ist guter Durchschnitt. „Es hat gut funktioniert“, zieht Anett Hacker Bilanz. Sie hofft, dass es auch weiterhin so sein wird.

Von Heike Liesaus