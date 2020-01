Delitzscher Bibo kann auch Musik und Computerspiele

Delitzsch

So richtig still scheint es in der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) nicht zu werden. Sie erfreut sich nicht allein der gestiegenen Nutzerzahlen. Es gab im vorigen Jahr circa 26 000 Ausleihen und damit 1500 mehr als 2018. Zudem sind mehr Nutzer aktiv. Auch mit verschiedenen Veranstaltungen werden Besucher ins Haus gezogen. Im Kalender 2020 sind bereits „Weihnachtszauber“ und Halloween vermerkt. Aber letztlich gehört die Organisation von Veranstaltungen zur ständigen Arbeit: „Am 12. März haben wir ab 19.30 Uhr wieder den Autorinnen-Club bei uns zu Gast“, berichtet Bibliotheksleiterin Anett Hacker. Dieser Besuch in der Loberstadt findet immer in Zeiten der Leipziger Buchmesse statt. „Diesmal wird es voraussichtlich ein französischer Abend“, so Hacker.

Wenderoman

Aufs 30. Jahr der deutschen Wiedervereinigung geht die BAL ebenfalls ein. Am 2. April liest Bastienne Voss aus ihren Wenderoman „Grünauge sieht dich vor“. „Es ist ein Roman über Glauben und Zweifel“, sagt die Autorin und Schauspielerin über ihr Buch.

Kunst zwischen Bücherregalen

Durchaus noch etwas mehr Besucher hätten die Kunstvorträge verdient, die von der Volkshochschule in der BAL organisiert werden. „Sie sind wirklich sehr hochwertig“, so Anett Hacker. Gehalten werden sie jeweils von der Leipziger Kunstdozentin Marianne Risch-Stolz. Am Montag, dem 20. Januar, wird sie unter dem Titel „Um ein Maler zu sein, muss man mit Strahlen des Lichtes arbeiten“ Edvard Munch vorstellen.

Stammtisch und Musik

Fortgesetzt werden natürlich die verschiedenen BAL-Veranstaltungs-Reihen:Der Literaturstammtisch trifft sich vierteljährlich und das nächste Mal am 25. Februar. Von „Buch trifft Note“ gibt es 2020 ebenfalls vier Ausgaben, die nächste am 25. März mit „Film ab - Leinwandhits“. Zur Zocker-Zone, dem Gaming in Gesellschaft, wird jeden letzten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr eingeladen.

Für den Kunst-Vortrag am 20. Januar, ab 18 Uhr, ist eine Anmeldung nötig, Telefon: 034202 750.

Von Heike Liesaus