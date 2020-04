Delitzscher Bibo kommt mit Onleihe und Putzen durch Schließzeit

Delitzsch

Bücherstapel raus aus dem Regal, wischen, Bücher rein ins Regal. Anett Hacker, Leiterin der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) in Delitzsch, zeigt die Abläufe. Ein extra Rolltisch für Putzutensilien und als mobile Ablage steht bereit. Das gibt bei rund 100 Regalen und circa 42 000 Medien Muskeln oder Tennis-Arm, je nach dem. Das Team wechselt sich ab. In der BAL macht die coronabedingte Schließung die Tiefenreinigung möglich. Das läuft sonst nur, wenn zusätzliche Kräfte da sind. Ansonsten muss oberflächlicheres Staubwedeln genügen.

Öffnung ab 4. Mai

Eins muss nochmals klargestellt werden: Öffnen dürfen in Sachsen derzeit nur die Fachbibliotheken und Archive. Für die anderen soll es am 4. Mai soweit sein. Aus der notgedrungenen Schließung wird in der Alten Lateinschule derzeit neben der Putz-Aktion auch anderweitig eine Tugend gemacht. „Wir arbeiten ab, was liegen geblieben ist“, so Anett Hacker. Vor allem werden viele neu beschaffte Medien in den Bestand eingearbeitet. Die Hoffnung ist, dass sie bald auch ausgeliehen werden können.

Anzeige

Gerade jetzt werden die Neubestände eingepflegt. Quelle: Heike Liesaus

„Wir befassen uns notgedrungen auch mit Veranstaltungsabsagen und Umplanungen, soweit das derzeit möglich ist“, sagt die Bibo-Chefin. Aber einige Lesungen und Treffen werden nicht nachzuholen sein.

Weitere LVZ+ Artikel

Am Sonnabend vor der Corona-Schließung hatte es noch einen Rekordandrang gegeben. „Derzeit muss sich auch niemand um die Leihfristen kümmern“, betont Anett Hacker. „Sie werden von uns automatisch verlängert.“

Das Web-OPAC-System ist auch in Überarbeitung. Das ist der Internet-Katalog, in dem alle Medien verzeichnet sind. Diese sollen künftig noch nutzerfreundlicher präsentiert werden. Zudem wird Konten-Selbstverwaltung der Leser gerade verbessert. So haben alle vier Mitarbeiterinnen der Bibo, die jedoch nicht alle Vollzeitbeschäftigte sind, zu tun. „Aber wir vermissen unsere Leser wirklich sehr“, spricht Anett Hacker für alle. Ohne sie sei die BAL einfach nicht lebendig.

Onleihe läuft besser

Ausgeliehen werden kann dieser Tage nur virtuell. Das Angebot der Onleihe, ist derzeit auch für Nichtnutzer der BAL kostenfrei geöffnet und wird sehr gut angenommen. Übers Onleihe-System sind digitale Medien, Bücher und auch Zeitschriften, zugänglich. „Am ersten Tag gab es allein zehn Interessenten. Nun kommen immer wieder Nachfragen. Noch dazu ist unser Angebot im Onleihe-Bereich seit dem 1. März gewachsen. Der Bestand hat sich verdoppelt.“

Um an das Ohnleihe-Angebot der BAL zu kommen, muss lediglich eine E-Mail mit Namen, Adresse sowie Geburtsdatum und eventuell noch eine Telefonnummer für Rückfragen an stadtbibliothek@delitzsch gesendet werden.

Von Heike Liesaus