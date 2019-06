Delitzsch

Die ersten Bände waren schon ausgeguckt, doch erst nachdem das Baustellenband offiziell durchgeschnitten war, startete der Buchsommer in der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) Delitzsch. Dort herrschte schon so etwas wie Ferienstimmung, als sich Fünft – und Siebentklässler aus der Erasmus-Schmidt-Schule zwischen den Regalen tummelten. Sie hatten schon in der Unterrichtsstunde vorab Buchkontakt aufgenommen.

Lesen fördern

Beim Buchsommer, der bis Mitte August läuft, kann jeder im Alter zwischen 11 und 17 Jahren mitmachen. Und zwar, ohne die Eltern extra fragen zu müssen oder etwas zu bezahlen. Mit der sachsenweiten Aktion unter dem Motto „Beim Lesen tauch’ ich ab“ soll es den Kindern und Jugendlichen möglichst einfach gemacht werden, um das Lesen zu fördern. Wer ein Buch leiht, bekommt auf alle Fälle den Buchsommer-Beutel. Wer drei Bücher schafft und das mit ein paar Antworten auf Fragen nachweisen kann, erhält ein Zertifikat, das in der Schule vorgezeigt werden kann. Möglicherweise wird es mit einer guten Zensur bewertet. Das könnte schon mal ein guter Start ins neue Schuljahr sein. Aber auch eine Party zum Abschluss des Buchsommers soll es geben. „Mit Pizza“, wird versprochen.

Von Heike Liesaus