Dass Lesen eine feine Sache ist, vermittel die Stadtbibliothek Delitzsch mit einer speziellen Aktion für Schüler. Und schon jetzt ist der Delitzscher Buchsommer erfolgreicher als die Veranstaltungspremiere im Vorjahr.

Neuanmeldungen in der BAL Delitzsch

65 Jungen und Mädchen zwischen elf und 16 Jahren haben sich nach Angaben der Stadtverwaltung bis jetzt für den kostenlosen Lesespaß in der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) angemeldet. Bei der Aktion gibt es stets kleine und größere Belohnungen fürs Lesen. 16 Jugendliche haben sich schon Rucksäcke verdient, weil sie bereits ein Buch zu Ende gelesen haben. Sieben Jugendliche haben schon drei Bücher fertig gelesen und damit die Eintrittskarte zur Abschluss-Pizza-Party in der BAL ergattert. Sie werden am Ende ein Zertifikat erhalten und haben die Chance als Lesekönig oder Lesekönigin ein exklusives Buchsommer-T-Shirt zu bekommen. Am Ende winkt auch eine mögliche 1 im Fach Deutsch – jeder Deutschlehrer kann entscheiden, ob er bei Vorlage des Zertifikats für drei gelesene Schmöker die beste Note vergibt. Für die Bibliothek bringt der Buchsommer neue Nutzer. Es habe bereits einige Neuanmeldungen gegeben, berichtet das Team.

Lions Delitzsch unterstützen

138 Bücher sind insgesamt bis jetzt im Clubbestand, der noch bis 28. August ausschließlich von den Clubmitgliedern ausgeliehen werden darf. Schon mehr als 200 Entleihungen hat das BAL-Team gezählt. „Möglich wird das alles auch dank einer großzügigen Spende vom Lions Club Delitzsch“, berichtet BAL-Leiterin Anett Hacker. 500 Euro haben dessen Mitglieder gespendet. Die damit angeschafften Bücher sind am Aufkleber „Buchpatenschaft“ erkennbar. Im Clubbestand befinden sich ausschließlich belletristische Bücher.

Für die Teilnahme am Buchsommer ist kein Bibliotheksausweis notwendig. Wer Lust hat, an der Aktion teilzunehmen, kann das immer noch tun. Man muss dafür nur in der BAL ein Teilnahmeformular ausfüllen.

