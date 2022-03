Delitzscher Bürgerhaus wird Anlaufstelle für geflüchtete Ukrainer

Delitzsch

Viel Hilfsbereitschaft, viele unkomplizierte Lösungen. Die Stadt Delitzsch ist gut vorbereitet, wenn es um die Aufnahme und Versorgung von Menschen aus der Ukraine geht. Die Welle der Hilfsbereitschaft soll in der Stadt strukturiert laufen.

Vor allem Frauen und Kinder

Anfang März kamen die ersten Familien aus der Ukraine in Delitzsch an. Stand Dienstagmorgen waren bereits 49 Geflüchtete im Einwohnermeldeamt angemeldet, 19 kamen am Mittwoch hinzu. Derartige Zahlen sind natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Vor allem sind es Frauen und Kinder, die in Delitzsch gelandet sind und auf baldige Rückkehr in die Heimat hoffen. In der Meldebehörde der Stadt gibt es extra zwei Zeitfenster für die Anmeldung von Ukraine-Geflüchteten: Montag 13 bis 16 Uhr und Mittwoch 13 bis 16 Uhr. Schon vor dem Krieg haben 24 Ukrainerinnen und Ukrainer in Delitzsch gelebt.

Regelmäßige Beratungen

Die Stadtverwaltung setzt auf schnelles Handeln und schnellen Personaleinsatz. Vier Menschen aus dem Team der Stadtverwaltung haben zum Beispiel derart gute Russischkenntnisse, dass sie bevorzugt in der Hilfe für die Geflüchteten eingesetzt werden sollen, weil mit Russisch immerhin eine recht gute Kommunikation möglich ist. Regelmäßig tagt der Koordinationskreis aus Verwaltung, Wohnungsgesellschaft und Wohnungsgenossenschaft, Polizei, Flüchtlingssozialarbeitern, Integrationskoordinator und anderen in der Flüchtlingshilfe engagierten Personen. Ein oder zwei Flüchtlingssozialarbeiter sollen künftig vor allem am und im Delitzscher Bürgerhaus eingesetzt werden.

Bürgerhaus wird Zentrum

Das Bürgerhaus will die Stadt Delitzsch zum Dreh- und Angelpunkt der Hilfe machen. Dort sollen verschiedene Angebote gebündelt werden. Montag gibt es dort eine Info-Veranstaltung für Ukraine-Geflüchtete, ab Dienstag finden dann bis auf Weiteres von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr Deutsch-Kurse beziehungsweise Betreuungsangebote für Ukraine-Geflüchtete und deren Kinder statt. Eine Kinderbetreuung wird eingerichtet, die Terrasse soll zum Spielplatz für die Kinder werden, der einstige Restaurantbereich zum Treffpunkt, in den Vereinsräumen kann der Unterricht stattfinden. Der Saal würde im Notfall zur Unterkunft – zum Beispiel wenn es darum gehen sollte, schnell viele Menschen mal für ein paar Nächte unterzubringen, weil ein Bus mit Geflüchteten ankommt oder ähnliches. Eine dauerhafte Unterbringung von Geflüchteten im Bürgerhaus soll es nicht geben.

Delitzsch sammelt Grundausstattung

Die Geflüchteten sollen vor allem in Wohnungen untergebracht werden. Dazu werden Grundausstattungen gesammelt. Der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) appelliert an die Delitzscherinnen und Delitzscher „nicht wild irgendwelche Hilfsgüter zu sammeln, sondern strukturiert vorzugehen und konkreten Aufrufen zu folgen.“ So werden im Bürgerhaus Umzugskartons mit Erstausstattungen wie Geschirr und Handtüchern gesammelt, rund 40 wurden bislang abgegeben. Über alle konkreten Hilfen kann man sich auf der städtischen Seite www.delitzsch.de, wo alle Ukraine-Themen gesammelt abgerufen werden können, informieren. Was derzeit vor allem fehlt bei der Ausstattung des Wohnraums sind Küchen. Wer zum Beispiel mit einer Mini-Küche helfen kann, der sollte sich bei der Stadt melden. Aktuell reicht der vorhandene Wohnraum in Delitzsch aus. Er werde sich aber alsbald erschöpfen, schätzt der OBM ein. Viele der leerstehenden Wohnungen in Delitzsch müssten erstmal renoviert oder saniert werden, um sie Geflüchteten als Wohnraum anzubieten.

Delitzsch organisiert Transport gen West-Ukraine

Ende März/Anfang April wird die Stadtverwaltung Delitzsch im Sinne einer Chefsache dafür sorgen, dass ein bis zur Oberkante mit medizinischen Hilfsmitteln vollgeladener Krankenwagen in die westukrainische Stadt Turka rollt. Dafür hat die Stadt Delitzsch nach einem Hilferuf aus Turka eine Spendensammlung organisiert, ein geeigneter Krankenwagen ist schon gefunden. Unter anderem die Feuerwehren der Stadt haben Verbandsmaterial und ähnliches zusammengetragen. Zu Turka pflegt Delitzsch dahingehend eine besondere Beziehung, dass mit und nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als 100 ursprünglich aus Turka stammende Menschen in Delitzsch ihre neue Heimat fanden.

