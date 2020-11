Delitzscher Bürgerverein fordert Klärung der BKD-Zustände

Delitzsch

Auf dem einstigen Gelände des Biomassekraftwerks soll ein neues Wohnviertel entstehen. Doch viele Delitzscher lässt die Sorge um das Areal nicht los.

Umfangreicher Brief

Mit einem offenen Brief wendet sich der Bürgerverein Sauberes Delitzscher Land an den Landrat und den zuständigen Staatsminister Wolfram Günther (Grüne). Der Bürgerverein beharrt in dem umfangreichen Schreiben auf eine ordnungsgemäße Beprobung von Altlasten und „ein entsprechend der Analyseergebnisse abzuleitendes rechtskonformes Handeln, um weitere Gefahren für Mensch und Umwelt zu minimieren“. Die Hinterlassenschaften stehen bekanntlich im Verdacht schädlich zu sein.

Aktenmaterial gibt Einblick

Der Bürgerverein, der sich seit Jahren engagiert, verweist auf umfangreiches Aktenmaterial. Dieses sei dazu geeignet, „die skandalösen Zustände beim alltäglichen Anlagenbetrieb besser verstehen zu können“, schildert der Verein. Die Abfallverbrennung wird als „hochproblematisch“ und der Zustand der Großfeuerungsanlage als „desolat“ beschrieben. Der Verein kann zudem auf Beprobungen verweisen.

Warnung vor Folgen

„Ein Weiterso kann es auch im Sinne der längst überfälligen Beräumung des großflächigen Areals im Zuge einer möglichen Wohnbebauung nicht geben. Schlimmste Folgen für Mensch und Umwelt wären bei dem Versuch einer unbedarften Entsorgung der noch auf dem Betriebsgelände befindlichen Altlasten in Form höchst kontaminierter Anlagenteile und versotteter Entwässerungskanäle die Folge“, warnt der Verein in dem Schreiben.

Der Brief ist unter www.pro-demokratie.com nachzulesen.

