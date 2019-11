Delitzscher CDU diskutiert über die Arbeit der Bundesregierung

Nordsachsen

Die Halbzeit-Bilanz der Großen Koalition fällt positiv aus. Sie sei besser als die manch vorangegangener Bundesregierung und auch besser als ihr Ruf. In den ersten 18 Monaten seien bereits zwei Drittel der Versprechen eingelöst oder angepackt worden. Das aber komme bei den Wählern nicht an. Dieses Fazit zieht die Bertelsmann-Stiftung.

Weitere Investitionen notwendig

Wie die CDU-Mitglieder an der nordsächsischen Basis die bisherige Arbeit von CDU/ CSU und SPD bewerten und wie es in der zweiten Hälfte weitergehen soll, wollte Marian Wendt, Bundestagsabgeordneter für den Landkreis, während des CDU-Stammtisches wissen. In kleiner, aber engagierter Runde ging es im Delitzscher Hotel „Zum weißen Ross“ um die großen Themen wie Bildung, Digitalisierung und die kürzlich beschlossene Regelung zur Grundrente, von der viele Ostdeutsche nichts hätten, so die Meinung in Delitzsch.

Aber auch die zentralen Auswirkungen der Regierungsarbeit auf Nordsachsen spielten eine Rolle: Im Bereich innere Sicherheit seien 15 000 Stellen bei der Polizei geschaffen worden, davon allein 7000 bei der Bundespolizei, sagte Wendt. Das zeige sich unter anderem daran, dass die Bundespolizei in Bad Düben eine weitere Einsatzhundertschaft erhalten wird. In den Revieren Delitzsch und Torgau werden laut Wendt zum Jahresende mehr Polizisten dazukommen, als in den Ruhestand gehen. Zum Thema Arbeitsmarkt erklärte Wendt, dass es in Nordsachsen „de facto“ Vollbeschäftigung gebe und bei einer Arbeitslosenquote von unter fünf Prozent jeder, der arbeiten will, eine Stelle finde. Auch beim Dauerthema Breitbandausbau gebe es Fortschritte. „Jetzt wird endlich gebaut“, sagte der Bundestagsabgeordnete. Es müsse jedoch zukünftig weiter in ein 5G-Netz investiert werden.

Themen sollen auf CDU-Parteitag besprochen werden

Aber auch Kritik gab es von den Parteifreunden. Das Thema Bildung spiele in der Halbzeit-Bilanz so gut wie keine Rolle, monierte die Runde beispielsweise. Zudem müssten einheitliche Bildungsstandards unter den Bundesländern erreicht werden, unabhängig vom Bildungssystem. Weiter wurden die hohen Abgaben von Unternehmen und Privatpersonen angesprochen. Die Belastungen für Arbeitgeber und -nehmer befänden sich am Limit.

In der zweiten Hälfte müsse ein großer Wurf gelingen, so der Konsens der Runde. Wendt will die Themen soziale Sicherung und Bildung auf den CDU-Parteitag mitnehmen. Dieser findet am kommenden Wochenende in Leipzig statt.

Von Mathias Schönknecht