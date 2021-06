Delitzscher Chöre: „Wir wollen wieder singen“

Delitzsch

„Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“, steht jetzt auf dem Auto von Martin Winkler, dem Vorsitzenden des Schulze-Delitzsch-Männerchors „Arion 1885“. Anders, als es der trotzige Schlager-Slogan vermuten lässt, haben die Mitglieder seit Monaten nicht zusammen gesungen. Nun läuft der Neustart: Seit dieser Woche dürfen Chöre in Sachsen wieder proben und Konzerte geben.

Lesen Sie auch:

Delitzscher Männerchor gibt auch in Zeiten ohne Gesang Halt

Sachsen plant Lockerungen für Chöre – Leipziger Sänger wollen loslegen

Delitzscher Männerchor sucht Sänger

Martin Winkler hat sich äußerlich verändert und wird auf der Straße derzeit oft nicht erkannt: Der Bart ist ab, weil er beim Aufsetzen der Maske störte. Die Haare sind ein bisschen länger geworden. Aber sein Faible fürs Herzensprojekt, den Chor, hat er nicht verloren. Dass das Singen aufgrund des Infektionsschutzes verboten wurde, ist einzigartig in der Geschichte dieser Sängergemeinschaft. Unterbrechungen des Vereinslebens gab es lediglich im ersten und zweiten Weltkrieg. Es wird gern kokettiert, dass Singen jetzt ein „gefährliches Hobby“ ist. Heißt: Es wird nichts unversucht gelassen, um potenziellen Mitstreitern Anreiz zu bieten. Deren musikalische Vorausbildung ist egal, Hauptsache ist der Wille, Spaß am Singen zu haben. Der Verein seinerseits wirbt für sich mit einem „hochqualifizierten Dirigenten, gut funktionierenden Vereinsvorstand und einem zum großen Teil durchgeimpften Sängerkader“. Am Mittwochabend ist wieder Probe. „Die Sehnsucht ist riesengroß“, sagt Martin Winkler.

Warten auf den Start

Das ist auch beim Schulze-Delitzsch-Frauenchor so. Aber dessen Sängerinnen müssen noch warten. Der Probenraum, die Aula des Gymnasiums, war für den Dienstag noch nicht freigegeben. „Wenn wir wieder reindürfen, geht es los“, verspricht Vorsitzende Christine Rühr. Auch in diesem Ensemble sind Neulinge willkommen. Vielleicht wäre das eine schöne Möglichkeit, nach Corona Gemeinschaft zu erleben.

Reime-Chor braucht neuen Anlauf

Bis vor kurzem war das Singen auch für die Schüler des Gymnasiums nur im Freien erlaubt. So ruhte die Arbeit des dortigen Oskar-Reime-Chores seit fast einem Jahr. „Das muss erst einmal wieder aufgebaut werden. Und das dauert lange“, erklärt Frank Werner, Leiter des Gymnasiums. Der Chor habe sich aus öffentlichen Verpflichtungen abgemeldet, könne absehbar nicht auftreten, aber er sei nicht aufgelöst.

Delitzsch kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auftritte lassen noch auf sich warten

Auch das meiste dessen, was beim Schulze-Delitzsch-Frauenchor im Jahresprogramm auf der Website steht, wird ausfallen. Viele Events wie das Delitzscher Stadtfest sind schon langfristig abgesagt. Auch beim anstehenden Nordsächsischen Chorfestival, dass bereits auf den 26. Juni verschoben wurde, haben sich die Delitzscherinnen ebenso wie die anderen Ensemble abgemeldet, weil das gewohnte stimmliche Niveau erst wieder angesteuert werden muss. Nun feiert sich der Chor Glesien mit einem kleinen Konzert im Pfarrgarten.

Kontakt zu den Chören

Schulze-Delitzsch-Männerchor: Kontaktaufnahme unter 0171 24 44 604 möglich. Info unter www.sd-mc.de. Der Frauenchor ist unter der E-Mail-Adresse: frauenchor-delitzsch@web.de erreichbar.Kontakt zum Glesiener Chor per E-Mail an vorstand@chor-glesien.de oder telefonisch unter 0157 71581079.

Von Heike Liesaus