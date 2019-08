Delitzsch

Das Orchester sitzt im kleinen Vorraum des Saales im Delitzscher Schloss, umrahmt von Barockengeln, die Laute, Trommel und Posaune spielen. Die Damen und Herren der Schulze-Delitzsch-Chöre sind in die Rolle des Volkes geschlüpft. In Zusammenarbeit mit der Leipziger Flügelschlag-Werkbühne feierten am Samstagabend und am Sonntagnachmittag neun Sängerinnen und Sänger der beiden Chöre der Loberstadt die Aufführungen der Oper Imeneo.

Diego Mendes (rechts) in der Aufführung der Oper Imeneo von Georg Friedrich Händel im Saal des Barockschlosses Delitzsch. Quelle: Alexander Prautzsch

Mit dem Stück von Georg Friedrich Händel gaben die Absolventen der Hochschule für Musik und Theater als Solisten im Saal des Barockschlosses den Startschuss für ein bislang einzigartiges Projekt. Gemeinsam mit den jeweiligen regionalen Chören will man die musikalisch-künstlerisch virtuose, historische Barockoper in den weniger bekannten Barockschlössern Sachsens präsentieren.

Vom 22. bis 24. Mai folgen dabei Aufführungen der Oper in gleicher Solisten-Besetzung. Dann aber mit den Frauen des einheimischen Winzerchores der „Weingemeinschaft Diesbar-Seußlitz“ im dortigen Barockschloss an der Elbe bei Meißen.

Von Alexander Prautzsch