Delitzscher Chöre proben für das Weihnachts-Oratorium

Delitzsch

„Es macht erst übernächste Woche Spaß“, motiviert Jörg Topfstedt seine Mitstreiter. Der Kantorleitet montags die Proben fürs Weihnachtsoratorium. Das soll am 22. Dezember in der evangelischen Marienkirche aufgeführt werden. Dafür haben sich die Kirchenchöre der evangelischen und der katholischen Gemeinde zusammengetan. Auch einige Gäste sind wieder dabei. Circa 40 sangesfreudige Menschen üben insgesamt für das „Jauchzet, frohlocket“.

Zuerst harte Probenarbeit

Vorm festlichen Klang steht die harte Probenarbeit: Die Stunden im Gemeindehaus „Zu den fünf Kirchen“ erfordern Konzentration und stimmliches Durchhaltevermögen. Selbst wenn das Große und Ganze steht, muss an jeder Menge Details gefeilt werden. Atmen ist wichtig, vor allem an den richtigen Stellen. Jedes T am Ende ist muss zu hören sein und nicht nur auserwählte.

Die Chorsänger sind eifrig bei der Probenarbeit. Quelle: Heike Liesaus

Zu alldem gehört auch noch ein optimistischer Gesichtsausdruck. „Aus einem traurigen Gesicht kommt auch kein freudiger Ton“, wandelt Topfstedt einen Lutherspruch ab. Der junge Kantor muss zum einen fordernder Trainer und zum anderen Unterhalter sein. Wenn schon der richtige Spaß an den Chorälen erst noch kommt, dann soll der Weg bis dahin wenigstens fröhlich sein. Wenn das Murmeln in den Reihen der Chormitglieder zu groß wird, streut er schon mal ein, dass er selbst fünf Kinder zu Hause hat und deshalb an eine gewisse Geräuschkulisse durchaus gewöhnt ist.

Aufführung kurz vor Weihnachten

Am 22. Dezember soll das Oratorium in der evangelischen Marienkircheab 17 Uhr erklingen. Damit ergibt sich auch die seltene Gelegenheit, das Gebäude zu erleben. Denn es wird sonst kaum noch genutzt. Das Beheizen ist aufwendig. Doch zu den Kantaten 1,3 und 4 des Weihnachtsoratoriums am vierten Advent werden viele Zuhörer erwartet – und es lohnt sich.

Die Chöre der Delitzscher Kirchen proben immer montags im Haus „Zu den fünf Kirchen“. Quelle: Heike Liesaus

Von Heike Liesaus