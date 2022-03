Delitzscher City soll wieder florieren

Delitzsch

Die Delitzscher Innenstadt soll wieder aufblühen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und es soll auch genau analysiert werden, wie viele Menschen es in die City lockt.

Die Einkaufsmeile soll in diesem Frühjahr wieder schön geschmückt sein. „Zur Aufwertung der Innenstadt sind 27 Blumenampeln bestellt worden, die Anfang Mai entlang der Breiten Straße und Eilenburger Straße angebracht werden“, teilt die Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage mit.

Schmuck soll in Delitzscher City locken

Schon 2019 hatte die Stadt mit ihrer Idee „Delitzsch floriert“ ein Preisgeld beim sächsischen City-Wettstreit „Ab in die Mitte!“ bekommen. 2020 wurde die Idee in Zeiten von Corona dann erst recht umgesetzt. Die farbenfrohen Elemente sollen damals wie heute dazu beitragen, Gäste und Kundschaft in die Innenstadt zu locken, um dort zu verweilen, zu schlendern, einzukaufen und sich wohlzufühlen.

Passanten werden gezählt

Zudem wird demnächst ein Passantenfrequenz-Messgerät beschafft und in der Innenstadt installiert. So kann die Stadt datenschutzkonform einen genauen Stand ermitteln, wie viele Menschen in die City kommen und die Frequenz einschätzen. Dieses Ansinnen existiert schon länger, allerdings hätte eine frühere Beschaffung aufgrund der Coronaregeln für den Handel wenig Sinn gemacht, erklärt Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz.

Frischemärkte für Delitzsch

Auch das Thema der Frischemärkte gewinnt weiter an Fahrt. So gehört der von Händlerinnen initiierte Samstagsmarkt nun nach Stadtratsinitiative zum Marktkonzept der Stadtverwaltung. Der Samstags-Frischemarkt wird nun jeweils am ersten Samstag des Monats stattfinden, jeweils von 8 bis 13 Uhr. Termine sind: 5. März, 2. April, 4. Juni, 9. Juli, 6. August, 3. September, 1. Oktober, 5. November und ausnahmsweise der 17. Dezember, da das erste Dezemberwochenende für den Adventsmarkt reserviert ist. Der Samstagsmarkt soll per Handzetteln beworben werden. Diese sind aktuell in Arbeit.

Nach wie vor gibt es natürlich weiterhin den regulären Frischemarkt am Dienstag- und Donnerstagvormittag. Hinzu kommen im Delitzscher Marktkonzept noch Spezialmärkte wie der Frühlings- und Genussmarkt am 7. und 8. Mai 2022 sowie die Abendmärkte, die dieses Jahr am 19. Mai, 16. Juni, 14. Juli, 11. August und 8. September stattfinden.

Von Christine Jacob