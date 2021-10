Delitzscher Crodel-Fenster sollen besondern Platz erhalten

Delitzsch

Die Glasfenster der Delitzscher Hospitalkirche sind ein Schatz. Lange lagen sie wie vergessen auf einem Dachboden, inzwischen sind sie restauriert. Doch wie kann die Öffentlichkeit Zugang zu den Kunstwerken bekommen?

13 wertvolle Scheiben

Bei den Delitzscher Crodel-Fenstern handelt es sich um 13 wunderschöne Bleiglasscheiben. Die Bleiglasfenster entstanden 1949/50 und befanden sich gerade mal ein Jahrzehnt in der Hospitalkirche, bevor sie angeblich wegen Vandalismus wieder ausgebaut werden mussten. Ersetzt durch eine schlichte Rechteckverglasung gerieten sie weitgehend in Vergessenheit, wurden zum Glück aber in einer Kiste bewahrt. Es ist vor allem dem Delitzscher Volker Löffler und seiner verstorbenen Frau zu verdanken, dass die Fenster nun restauriert sind – eine Spendensammlung machte es möglich. Doch noch immer sind sie nicht wieder am alten Platz. „Die Frage ihrer Platzierung sollte endlich geklärt und sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“, findet der Delitzscher Dietmar Seifert.

Charles Crodel Charles Crodel (* 16. September 1894 in Marseille; † 28. November 1973 in München) war ein deutscher Maler, der mit großflächigen Wandmalereien und Kunstwerken der Raumgestaltung bekannt wurde. Er fertigte zudem Holzschnitte und Grafiken an und war ein sakraler Glaskünstler. Darüber hinaus schuf er Muster für textile und andere Angewandte Kunst. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden zahlreiche seiner malerischen Werke der sogenannten entarteten Kunst zugerechnet und zerstört. Crodel unterrichtete als Hochschullehrer.

Zunächst war es auch die Idee, dass die Fenster wieder in die Kirchenmauern kommen. Doch die Idee ist inzwischen verworfen, wie Tobias Münscher-Paulig von der Stiftung St.Georg-Hospital erklärt. Die Fenster sollen stattdessen in einer Art Gemäldegalerie, jede Scheibe von LED-Licht erhellt, in der Kirche präsentiert werden. Noch dieses Jahr solle die Installation erfolgen, heißt es von der Stiftung.

Von Christine Jacob