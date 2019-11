Delitzscher Diakonie-Sozialstation hat neuen Leiter

Delitzsch

Die Sozialstation der Diakonie in Delitzschhat mit Gerrit Möller einen neuen Leiter gefunden. Der gebürtige Osthesse, den es aus persönlichen Gründen nach Leipzig gezogen hat, steht jetzt im Dienste des Diakonischen Werkes Delitzsch/ Eilenburg. Gerrit Möller: „Durch die positiven Erfahrungen mit der Diakonie, war es mein persönlicher Wunsch, weiterhin unter dem Dach der Diakonie zu arbeiten.“ Erste Berührungspunkte gab es schon im Rahmen seiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, wo neben einem Krankenhaus auch die Diakonie-Klinik in Kassel zu den Trägern gehörte. Nach seiner Ausbildung studierte er Pflegemanagement an der Hochschule in Fulda. Während der Studienzeit absolvierte er auch ein Praktikum beim ambulanten Pflegedienst der Diakonie Hohenroda in Hessen. Dort arbeitete er später als Pflegefachkraft.

200 Menschen werden betreut

In der Delitzscher Sozialstation in der Halleschen Straße 44 kümmert er sich nun zusammen mit seinen 30 Mitarbeiterinnen um rund 200 pflegebedürftige Menschen. Schwerpunkt des eingespielten Teams ist die häusliche Versorgung. „Dabei liegt unser Angebot nicht nur in der pflegerischen Versorgung. Wir bieten auch Hauswirtschafts- sowie Betreuungsleistungen an“, stellt Gerrit Möller fest: „Jede Person wird von uns individuell versorgt. Dabei ist es uns wichtig, auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingehen zu können.“ Durch das breite Angebot der Sozialstation, könne dieses Ziel gut umgesetzt werden „Mein erstes Hauptziel war und ist das Vertrauen zwischen Mitarbeitern und mir aufzubauen. Dieses liegt mir sehr am Herzen, da ein gutes Arbeiten im Bereich der Pflege nur mit gutem Teamwork möglich ist.“ Weiterhin möchte er die Dienstpläne optimieren, um so einer möglichen Überlastung der Mitarbeiterinnen frühzeitig entgegenwirken zu können.

Von Andreas Bechert