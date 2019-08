Delitzsch

Es ist die größte Investition in fast 30 Jahren Firmengeschichte: Bei Schimmer Druck in Delitzsch gibt es nun eine neue vollautomatische Druckmaschine, die ihren Betrieb gerade aufnimmt. Insgesamt werden mehr als 1,5 Millionen Euro investiert. Damit will das Unternehmen, das von Visitenkarten- bis Broschürendruck breit aufgestellt ist, weiter an der Digitalisierung dranbleiben, wie Firmengründer Thomas Schimmer erklärt.

Arbeit für die Zukunft sichern

Vollautomatischer Platten- und Auftragswechsel, komplette Übernahme der Daten aus der Vorstufe und komplette Überwachung des Druckprozesses seien nur einige Highlights der neuen Maschine, die letzte Maschine war zehn Jahre alt. Bereits seit einigen Wochen ist eine neue Digitaldruckmaschine in den Produktionsablauf integriert, nun folgte der Schritt zur Automatisierung auch im Offsetdruck. „Man muss den heutigen Ansprüchen gerecht werden, dazu braucht es moderne Technik, um am Markt aktuell zu bleiben“, so Thomas Schimmer. Bis Jahresende wird noch die Vorstufe, das heißt die Datenvorbereitung, Kontrolle und Übergabe zum Druck grundlegend erneuert, um auch dort der Digitalisierung weiter Rechnung zu tragen.

Automatisierung ist keine Personaleinsparung

Bei Schimmer Druck wird in neue Technik investiert. Quelle: Christine Jacob

Bei Automatisierung denkt man unweigerlich an Personaleinsparung. Schimmer verneint dies mit guten Beispielen: „Die zwei Druckerlehrlinge, die im Juli eine hervorragende Abschlussprüfung absolviert haben, werden übernommen.“ Am Donnerstag haben auch zwei neue Lehrlinge ihre Ausbildung als „Medientechnologe Druck“ begonnen. 13 Menschen haben Arbeit in dem mittelständischen Unternehmen am Ortsrand von Delitzsch. „Den Fachkräftemangel haben auch wir in unserer Branche“, berichtet Thomas Schimmer, „wir wollen mit neuer Technik keine Mitarbeiter einsparen, wir wollen unseren Leuten ein attraktives Arbeiten bieten, denn das ist die Zukunft.“ Berater hatten Schimmer empfohlen, in Schichten arbeiten zu lassen und so mehr Geld zu machen – der 57-Jährige lehnt dies ab, es gehe ihm um eine gute Lebensqualität für sich und seine Leute. Im vergangenen Jahr ist das Unternehmen bereits mit dem Bildungspreis der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig ausgezeichnet worden. So bescheinigte die IHK Leipzig der Druckerei, dass sie ein guter Ausbildungsbetrieb ist. In der Kategorie „Unternehmen bis 50 Mitarbeiter“ landete die 1990 als Büro-Markt gegründete heutige Druckerei auf Platz zwei.

Unternehmensnachfolge geklärt

Der Firmenchef, der das Unternehmen vor 29 Jahren gründete, denkt derweil allmählich ans Aufhören. Die Unternehmensnachfolge ist geklärt und wird in den kommenden Jahren weiter vorbereitet, Tochter Katja Schimmer wird den Betrieb weiterführen. Es sei für sie keine große Frage gewesen, erzählt die 31-Jährige. „Ich habe hier schon als Kind gespielt, ich bin mit dem Betrieb groß geworden“, erzählt die junge Frau. Die Arbeit mache ihr großen Spaß und so sei es für sie nicht nötig gewesen, lange zu überlegen, ob sie eines Tages alleiniger Chef wird. Katja Schimmer ist bereits heute aktiv in der Unternehmensführung integriert und begleitet jeden Schritt des Unternehmens.

Bei Schimmer Druck arbeiten 13 Menschen. Quelle: Christine Jacob

Von Christine Jacob