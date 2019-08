Delitzsch

Es ist ein ehrgeiziges Projekt, um das sich Maria Rausch seit Mai dieses Jahres kümmert. Sie ist beim Netzwerk für bürgerschaftliches Engagement im Delitzscher Land (Gems) für die Organisation des ersten Ehrenamtstages zuständig. Dieser soll am 28. September unter der Überschrift „Engel in Aktion“ in der gesamten Region um Delitzsch stattfinden. Dazu koordiniert Rausch 13 verschiedene Aktionen und bringt verschiedene Menschen zusammen – jetzt werden Freiwillige gesucht.

Von handwerklich bis menschlich

Der Tag soll mehrfach nützlich sein: Zum einen soll er darauf aufmerksam machen, das ehrenamtliches Engagement nicht selbstverständlich ist. Und er soll dabei helfen, Ideen umzusetzen, für die der Atem bisher womöglich zu kurz war. 12 Vereine, Einrichtungen Gruppen und Initiativen haben in den zurückliegenden gut zwei Monaten ihr Interesse bekundet und ein Projekt angemeldet. Maria Rausch stellt die Ideen kurz vor:

Eher handwerkliches Geschick ist bei den ersten vier Vorhaben gefragt. Die Bürgerinitiative Menschenskinder plant, einen Spielplatz in Delitzsch wiederherzustellen, sagt Rausch. Die BI setzt damit den zweiten Spielplatzpflegetag um. In Wiesenena will der Karateverein Shintai Wiedemar in der ehemaligen Grundschule einen Bürgertreff einrichten. Dazu soll die frühere Wohnung des Hausmeisters umgebaut werden, erklärt die Gems-Mitarbeiterin. Weitere Räume in dem Gebäude werden bereits für Trainingszwecke umgebaut. In der Fahrradwerkstatt Taucha ist es möglich, einen Tag bei den anstehenden Reparaturen zu helfen. Im Wiedemarer Ortsteil Rabutz will die Dorfgemeinschaft einen barrierefreien Zugang für den Bürgergarten schaffen. Dort finde beispielsweise das Hutfest des Vereins statt, erklärt Rausch.

Als „umweltfreundlich“ bezeichnet des Netzwerk den zweiten Projekt-Block: Der Haynaer Strandverein hat vor, an dem Sonnabend Blumenzwiebeln an der im Mai dieses Jahres eingeweihten Treppe zu stecken und so naturnah zu gestalten. Im Tierheim in Lauekönnen sich Freiwillige unter dem Motto „Einsetzen statt aussetzen!“ entweder handwerklich betätigen oder sich direkt um die Tiere kümmern, sagt Maria Rausch. In Taucha plant ein Dreierbündnis aus Anglerverband, Jugendparlament und der Zeit-Tausch-Börse eine Müllsammelaktion im Stadtpark. In Delitzsch will das Schalom-Begegnungszentrum unschöne Graffitis beispielsweise am Heiligbrunnen im Stadtpark und an Sitzbänken des Wallgrabens entfernen. Der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen hat sich in Bad Düben vorgenommen, den Fledermausgarten zu gestalten.

Große Ehrenamts-Feier am Abend

Als „menschliche Aktion“ lädt das Begegnungscafé des Hospizdienstes Schkeuditz ein. Dabei gehe es vor allem darum, einmal dessen Arbeit kennenzulernen, sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Für den „kreativen Bereich suchen wir noch nach einen Fotografen, der den Aktionstag in Bildern festhält“, sagt Rausch. Besondere Kenntnisse seien nicht erforderlich. Wer sich dazu bereit erklärt, bekomme zudem eine kurze Anleitung, was es zu beachten gibt.

Es ist vorgesehen, dass alle Aktionen in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr umgesetzt werden. Denn ab 18 Uhr soll eine große Dankes-Feier am Haynaer-Strand stattfinden. Diese sei auch für alle Ehrenamtlichen gedacht, die nicht an diesem Tag im Einsatz waren.

Weitere Mitstreiter sind willkommen

Da die Location, die Technik und das Buffet vorbereitet werden müssen, werden auch dafür noch Helfer gesucht. Auch wer einen Kuchen backen will, könne zum Fest beitragen, sagt Rausch. Damit alle überhaupt die Möglichkeit haben, an der Feier teilzunehmen, sei das Netzwerk aktuell dabei, einen Shuttle-Service einzurichten. Wer nicht wisse, wie er zu den einzelnen Projekten gelangen soll, könne sich ebenfalls beim Netzwerk melden. Dann werde versucht, Fahrgemeinschaften zu organisieren.

In den kommenden Tagen wird das Gems-Netzwerk Flyer in der Region verteilen und Plakate aufhängen. Wer Interesse, eine Idee oder einfach Lust hat, sich am Tag zu beteiligen, meldet sich bei Maria Rausch via Mail: engel@gems-netzwerk.de, Telefon 0175 9314819 oder schaut auf www.engel-in-aktion.com.

Von Mathias Schönknecht