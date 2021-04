Delitzscher Familienbetrieb versendet Ausstattung für Mini-Welten

Delitzsch

Dieses Haus an der Dübener Straße in Delitzsch hat es in sich: Es ist Baumarkt, Garten- und Tiermarkt, Haushalts- und Metallwaren-Laden, Maschinen- und selbst Weihnachtsbaumhandel zugleich. Dabei handelt es sich um einen ganz normales Wohnhaus aus der Gründerzeit mit Ladenfläche im Erdgeschoss. Der Trick: Alles was hier feilgeboten wird, ist sehr klein. Im Maßstab 1:12 oder im Maßstab 1:24 passt es auf die Fläche. Das was Familie Raabe da anbietet, lädt ein, Traumwelten zu bauen und das mal nicht in virtuellen Räumen.

Warenhaus für Miniaturen und Online-Shop

Die Delitzscher widmen sich seit mehr als 30 Jahren dem Handel. „Wir haben hier aber mit Lebensmitteln angefangen“, erzählt Roselind Raabe. Auf einer Messe sah sie wiederum Produkte eines Puppenstubenproduzenten und war hin und weg. Früher, zu DDR-Zeiten, war die mittlerweile 79-jährige Verkäuferin im Kunstgewerbe. Sie hatte damals schon ein Faible für Erzgebirgisches, stellte selbst Schwibbogen her und sammelte. Das erste Mal waren die Raabes 1992 auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt präsent. 15 Jahre lang haben sie zudem im Leipziger Hauptbahnhof ein Geschäft mit erzgebirgischer Volkskunst betrieben. Das rentierte sich irgendwann nicht mehr. Nun ist es beim Warenhaus für die Miniaturen und dem Online-Shop unter dem Titel „Miniaturenworld“ geblieben.

Im Geschäft in der Dübener Straße gibt es Vitrinen, Regale, Warenständer, an denen Blister, diese Sichtverpackungen aus Pappe und durchsichtiger Plastikhaube, hängen – wie überall. Aber der Inhalt berauscht durch seine winzige Niedlichkeit. Er löst Staunen aus: Alles wie fürs richtige Leben, aber ganz klein.

Traumhaus mit Garten drumherum noch im Kleinen

Aber ist das nicht einfach eine uralte Spielzeugtradition? „Es spielen wahrscheinlich ehre die Großmuttis damit“, vermutet Roselind Raabe. „Es passiert oft, wenn Frauen in den Ruhestand gehen, dass sie sich dieses Hobby zulegen.“ Dann kann das ersehnte Traumhaus mit Garten drumherum noch im Kleinen entstehen. Und es kann immer wieder neu eingerichtet und dekoriert werden. „Für Kinder sind die Sachen eher zu winzig. Und sicher auch zu teuer“, schätzt Roselind Raabe ein. „Wir hatten aber tatsächlich mal einige kindgerecht gestaltete Möbel im Programm. Wenn die Kinder in den Laden kamen und selbst auswählen durften, haben sie die aber gar nicht so sehr gemocht.“

Eigene Wohnung mit Zeugnissen niedlicher Untermieter versehen

Aktuell gibt es in der Szene der Miniatur-Fans den Trend, die eigene große Wohnung mit Zeugnissen niedlicher Untermietern zu versehen: Irgendwo wird eine kleine Scheintür an die Wand gebaut. Das Umfeld wird so ausstaffiert, als würden dort die Wichtelmännchen wohnen. Seit einiger Zeit sind diese kleinen Wesen in viele Kinderzimmer eingezogen: Sie sollen bei den Kindern für schöne Träume in der Nacht sorgen, schaurige Monster verjagen, helfen Verlorenes zu finden. Die kleine Tür aber darf nie geöffnet werden. Sonst würden die kleinen Wesen auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Klar, dass die Tür, Klingel und Gummistiefel plus Fensterblumen-Topf bei den Raabes zu finden sind. Andere Bastlerinnen gestalten sich 3-D-Bilder, wieder andere dekorieren mit den Winzigkeiten Keksdosen-Deckel.

Im Online-Shop findet sich der Barhocker mit gedrechselten Beinen für 2 Euro, ebenso wie der Kochtopf für 3,50. Da gibt es Tapeten, Lichtschalter, Lampen, Dachschindeln ebenso wie Thermometer. Dann wieder gibt es auch Plätzchenausstecher. Sie sind nur einige Millimeter groß. „Die waren Verkaufsschlager in der Vorweihnachtszeit.“, sagt Vater Wolfgang Raabe. Nun ist das sechsteiligen Set der Gartenwerkzeuge aus Metall und mit Holzstiel im Online-Shop als Bestseller ausgezeichnet. Die maßstabsgerechten Geräteschuppen, Körbe und die grüne Tonne gibt’s ebenfalls.

Figuren aus dem Erzgebirge

Nach wie vor kommen die winzigen Engel- und Bergmann-Figuren für die Weihnachtsdeko der Miniwelten aus dem Erzgebirge. Einiges stammt auch aus Fernost. Doch Familie Raabe produziert und bastelt auch vieles im Angebot selbst. Für diejenigen, die nicht selbst einrichten wollen, werden auch Gesamtpakete geschnürt.

Die winzige Säge-Maschine wird ebenfalls von einer Firma in Sachsen hergestellt, zeigt Sohn Andreas Raabe den Inhalt einer Vitrine, wo eine ganze Tischler-Werkstatt steht. Ein Stück weiter ist wiederum der Rohbau eines kleinen Schloss ist zu entdecken, wofür dann schon ein dreistelliger Euro-Betrag zu berappen wäre. Das kommt von einem Hersteller aus England. Fenster und Türen sind drin. Neben solch traumhaften Puppenhäusern, gibt es auch Kaufmannsläden. In der Konditorei lässt sich zwischen bunten Törtchen schwelgen, im Gemischtwarenladen, liegen Schinken und Käse in der Auslage, steht das Heringsfass vor und das Senffass auf der Theke. Da kann die winzige Hundefutter-Dose schon etwas teurer sein, als das große Original mit nahrhaftem Inhalt. Dafür ist es ebenso wie der Inhalt des Erdbeerkorbs und der Keksdosen aber auch unbegrenzt haltbar.

Eigene Arztpraxis, die Apotheke, die Schule

Klar, dass ebenso die eigene Arztpraxis, die Apotheke, die Schule eingerichtet werden könne. Die Räume brauchen passende Bewohnern: Kinder, Baby, Hund, Katz, Köchin mit der Kochmütze, die Dame mit dem riesigen Hut und dem Reifrock ebenso wie den Mann im Schlosseranzug stehen da auf einem Regal in Tribünen-Form und warten auf ihren Einsatz..

Manche Kundinnen kamen auch schon von weit her, um in Delitzsch direkt auszusuchen. Die Börsen und Messen fallen aus. So bricht einiges weg. Aber der Versandhandel hat schon vor Corona-Zeiten einen großen Teil des Umsatzes ausgemacht. Bestellungen treffen aus ganz Europa ein, besonders aus Österreich und der Schweiz, aber auch aus Amerika.

Sohn Andreas Raabe ist seit Jahrzehnten im Familienbetrieb tätig. Dabei hatte er früher mit richtig großen Maschinen zu tun: „Ich habe Instandhaltungsmechaniker für Tagebaugroßgeräte gelernt.“ Gerade als er mit seiner Ausbildung fertig war, kam die deutsche Wiedervereinigung. Danach wurde der Abbau von Braunkohle wurde im Delitzscher Umfeld eingestellt. Seine Freundin Anke Kühn ist heute im Familienbetrieb ebenfalls unentbehrlich. Denn sie betreut den Online-Shop.

Auch Vater Wolfgang war einstmals „in der Braunkohle“. Er ist jetzt 82 Jahre alt. Aber die Miniaturwelten halten ihn in Bewegung. Er sei jedenfalls „ohne Drang zum Ruhestand“, erklärt er. Roselind Raabe hat ebenfalls zu tun. Denn in der Miniaturwelt an der Dübener Straße wird nicht nur verpackt und versandt. Sie zeigt die Weihnachtsbäume, die sie mit winzigen Kugeln bestückt. Manche haben winzige Lichterketten bekommen und leuchten sogar. Bis Weihnachten sind’s nur noch acht Monate.

Von Heike Liesaus