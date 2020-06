Delitzsch

Als Pferdeflüsterer haben sich am Donnerstagabend Feuerwehrleute und Polizisten in Delitzsch engagiert. Gegen 21.20 Uhr meldeten besorgte Bürger, dass sich im Bereich der Hainstraße Pferde außerhalb ihrer Koppel aufhielten. Die Männer brachten die insgesamt fünf Tiere in aller Ruhe zurück zu ihrem angestammten Platz und konnten den Einsatz bald beenden.

Von cj