Delitzscher Franziskus-Kita setzt EM-Fieber in Training um

Emma, Alma, Niclas, Karl, alle vier bis fünf Jahre jung, und viele andere Kinder aus der Delitzscher Kita St. Franziskus gucken dieser Tage Fußball-Europameisterschaft. Mal mit der Oma, mal mit dem Papa, erzählen sie. Da ist es irgendwann einfach fällig, selbst den Ball zu kicken. Claudia Schorling, eine fußballbegeisterte Mutter und angehende Erzieherin, brachte die Idee ins Spiel, sich für eine Trainingseinheit fachliche Unterstützung zu holen. Es klappte kurzfristig. So stand am gestrigen Dienstag Johannes Bachmann, Nachwuchsleiter beim Delitzscher ESV, auf dem Rasen im Kita-Garten. Er hatte jede Menge Bälle und auch die Traningshütchen mitgebracht und schon wurden Dribblings, Torschüsse und Spielen geübt.

Die Mädchen jagen dem Ball nach. Die Jungen investieren gerade mehr in die Defensive. Auf der Gegenseite muss Johannes Bachmann den größeren Kasten alleine bewachen. Quelle: Heike Liesaus

Starke Wurzeln in der Delitzscher St. Fanziskus-Kita

Ein beeindruckend vielstimmiges, jubelndes „Jaaaah“ war die Antwort, als Beate Schöne, stellvertretende Kita-Leiterin, ihre Gruppe aufs Feld zum ESV-Trainer rief. Fußballtore und Bälle gehören zur alltäglich und gern genutzten Ausstattung der Kita. Auch der Kindertag wurde gleich als Sportfest im Garten mit verschiedenen Stationen begangen. „Wir Erzieherinnen sind nicht sooo die Fußball-Fans, aber mit den Kindern macht das einfach Spaß“, stellte Beate Schöne fest.

Einige Kinder, die schon bei den Bambinis im Fußball-Verein mitspielen, haben das EM-Fieber mitgebracht. Und die Pädagoginnen schaffen es, es selbst mit Themen wie „Von der Wiese in die Erde“ zu verbinden. So kriechen EM-Raupen in Farben verschiedener Nationen über ein Fußballfeld aus Papier, das im Flur hängt. Gleich daneben sind selbst bemalte EM-T-Shirts zu sehen. Klar, dass schwarz-rot-goldene Wimpelketten im Flur hängen.

Die kleine Elisabeth wollte unbedingt aufgeschrieben wissen, dass sie kein Fußball im Fernsehen schaut. Aber beim Training mit Johannes Bachmann hat sie mitgemacht. „Wir wollen auch unbedingt wieder eine Mädchen-Mannschaft gründen“, merkte der ESV-Jugendwart an.

Von Heike Liesaus