Die Sängerinnen des Schulze-Delitzsch-Frauenchors haben sich nach der Corona-Pause bestens eingesungen. Die letzten großen Konzerte, bevor Corona alles zum Stillstand brachte, waren in der Weihnachtszeit 2019. Den Auftakt für den Wiederbeginn machten die Frühlingskonzerte in den Senioren- und Pflegeheimen der Stadt. Die Sängerinnen wurden dort bereits sehnsüchtig erwartet. Aber mit dem Frühlingskonzert „Die liebe Maienzeit“ im Ratssaal trafen sie ebenfalls den Nerv der Musikfreunde. Die strömten so zahlreich in den Rathaussaal, dass sogar noch zusätzliche Stühle hereingetragen werden mussten.

„Endlich wieder vor Publikum singen können, darauf mussten wir so lange warten“, so die Vorsitzende des Schulze-Delitzsch-Frauenchores, Christine Rühr. Chorleiterin Carolin Creutz-Moritz hatte die Stücke ausgewählt. Es erklangen Frühlingslieder, Liebeslieder, Heiteres, Nachdenkliches. Drei davon will der Frauenchor auch beim „Deutschen Chorfest 2022“ singen, das am 29. Mai in der Friedenskirche Leipzig stattfinden soll.

Gemeinsames Singen für den Frieden

Beim Frühlingskonzert erinnerte Carolin Cruetz-Moritz auch an den Ernst der Situation in der Ukraine. Beim Kanon „Dona Nobis pacem“ („Schenk uns Frieden“) sang auch das Publikum mit. Und die Zuhörer und Zuhörerinnen spendeten großzügig am Ausgang: 752 Euro kamen zusammen. Bereits im Vorfeld hatten die Sängerinnen angekündigt, die Hälfte der Konzerteinnahmen zur Hälfte für die Ukrainehilfe zu verwenden. Dieses Geld, je 188 Euro, wurde an zwei Schulen aufgeteilt. Dank der Spende einer Sängerin wurden die Beträge auf 200 Euro aufgerundet. Sie gehen an den Förderverein der Diesterweg-Grundschule und an den Förderverein der Artur-Becker-Oberschule. Das Geld kommt dort den Vorbereitungsklassen ukrainischer Schülern zugute.

Die Sängerinnen üben nun wieder regelmäßig dienstags ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums an der Dübener Straße. Wer mitsingen will, kann sich einfach kurz vorher am Eingang einfinden und erst einmal zur Probe mittrainieren.

