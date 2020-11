Delitzscher Gastronomen ziehen mit der Drehorgel in Altenheime

Delitzsch

Mehr Freizeit, als sie wollen, haben Regina und Bernd Martinek aufgrund der Corona-Beschränkungen. Das Paar betreibt sowohl die Zafari-Station am Delitzscher Tiergarten, als auch das Restaurant am Markt. Aber schon im Sommer sind sie auf die Drehorgel gekommen. Die soll nun am Sonntag auf der Zafari-Terrasse spielen, die schon mit Leucht-Hirsch, Schneemann und Weihnachtsbaum geschmückt ist. Dort soll es dann auch Waffeln, Stollen & Co. zum Mitnehmen geben. Die Martineks planen außerdem, mit der Mobilorgel kostenlos vor Seniorenheimen aufzutreten. „Die meisten haben einen Innenhof. Die Bewohner können warm eingepackt vom Fenster oder Balkon aus zuhören“, erklärt Bernd Martinek. Die beiden treten da kostenlos und gern auf: „Die älteren Menschen bekommen jetzt weniger Besuch als sonst und jeder wird mal alt.“ In Delitzscher Einrichtungen hat sich das Paar schon vorgestellt. Mit einigen Leipziger Heimen wird gerade Kontakt aufgenommen.

Gefühl für Rhythmus

Ein extra Lehrgang fürs Drehorgel-Spiel war nicht nötig. Ein bisschen Gefühl für Rhythmus ist vom Mann am Steuer schon gefragt. Bei manchen Stücken ist es ganz gut, etwas schneller zu drehen, merkt Regina Martinek an. Aber ihr Ehemann verfügt über gewisses Musikgespür. Zu DDR-Zeiten war er im Extrachor der Musikalischen Komödie in Leipzig, um „zu versuchen, „der Kehle menschlichem Gesang ähnliche Töne zu entlocken“, wie es der 59-Jährige scherzend ausdrückt. So hatte er damals in einigen Musicals mitgewirkt. Aber irgendwann ging es wegen der Dienstzeiten nicht mehr.

Musikalischer Wunderkasten

„Morgen kommt der Weihnachtsmann“, pfeift die Orgel ihr Lied. Welche Pfeifen in ihrem Inneren ertönen, wird über Lochstreifen gesteuert. Diese hat ein „Stanzer“ extra nach den Musikwünschen der Delitzscher gefertigt. Von dieser Zunft gibt es nicht mehr viele. „Ich bin immer froh, dass er ans Telefon geht, wenn ich anrufe“, erzählt Bernd Martinek. Das Instrument wurde von einem Drehorgelbauer in Berlin gefertigt. Eine wertige Arbeit. Der Wunderkasten hat immerhin den Preis eines Kleinwagens. Er kann auch zwei verschiedene Rollenstärken zu Musik verarbeiten. Bei breitere Rollen können mehrer Stimmen gleichzeitig spielen. Die Martineks haben sich zudem ein Modell mit zwei Registern ausgesucht. Auch damit lässt sich noch mehr Abwechslung in die Melodien bringen.

Musik von der Rolle

Circa 50 dieser Rollen sind inzwischen angeschafft. Mit einer lässt sich jeweils circa 15 Minuten lang spielen. Damit hat das Repertoire bereits eine gewisse Breite erlangt: Im Sommer begeisterte die Orgel schon Kinder, die Lieder für die Kleinsten mitsingen konnten. Senioren bekamen beim Treff unterm Zafari-Dach Volksweisen und Walzer vorgespielt. Sehr viele, aber nicht alle Musikstücke sind auch für Drehorgel geeignet. Da gab es dann auch mal Diskussionen mit dem Stanzer und familienintern, ob die „Sieben Brücken“ von Karat auf die Rolle sollten. Einigkeit herrscht jedenfalls darüber, dass CD-Musik nicht ins Zafari-Ambiente passt.

Doch live Gespieltes fordert körperlichen Einsatz. „Ganz schön anstrengend“, sagt Bernd Martinek, als er den letzten Ton von Tschaikowskis Blumenwalzer aus dem Nussknacker verklingen lässt. Eine Stunde Drehorgel-Advents-Konzert sind genug für Ohren und Armmuskeln.

