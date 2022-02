Delitzsch

Klappstühle für die Veranstaltungen im kleinen Saal im Erdgeschoss. Und ein Klapptisch, der in dieser Form nur in Italien aufzutreiben war. Kurator Thomas Keiderling und sein kleines Team müssen sich jeweils etwas einfallen lassen, damit der Betrieb im Schulze-Delitzsch-Haus, dem deutschen Genossenschaftsmuseum in Delitzsch, funktioniert.

Die Besucher sollen zum einen anschauliche und anregende Informationen rund um das Genossenschaftswesen und das Leben des Genossenschaftsinitiators Herrmann Schulze-Delitzsch in einer systematischen Ausstellung präsentiert bekommen, und sich zum anderen wohl und nicht in einem Sammelsurium beengt fühlen. Das Genossenschaftswesen ist immerhin als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Ein gewisses Kunststück, das da auf rund 250 Quadratmetern zu vollführen ist. Aber größer ist das historische Gebäude, in dem die erste gewerbliche Genossenschaft gegründet wurde, nun mal nicht.

Deshalb strahlt Thomas Keiderling, wenn er die Hintertür öffnet und auf den winzigen Hof guckt. Dort laufen dieser Tage Pflaster-Arbeiten. Was hat es mit dem mit Glas überdachten und von Haus- und Grundstücksmauer umfriedeten Areal auf sich? Es bringt circa 25 Quadratmeter mehr Ausstellungsfläche. Dafür wurde für die Mülltonnen ein Standort in der Nachbarschaft gefunden.

Platz für Aha-Effekte

Damit es im Sommer unterm Glasdach nicht unerträglich heiß wird, ist seit 2020 eine Spezialfolie aufgebracht. Die nun für den Boden verwendeten bräunlichen Klinker wurden sorgsam ausgewählt und mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Wegen des Open-Air-Ambientes werden für die Ausstellungen spezielle Tafeln gewählt. Es könnten dann heutige Genossenschaften ausführlicher vorgestellt werden als derzeit an drehbaren Würfeln im Foyer. Auch da erleben Besucher immer wieder Aha-Effekte, so der Kurator: „Wer weiß schon, dass zum Beispiel Intersport eine Genossenschaft ist.“

