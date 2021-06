Delitzscher Gepark Tayo zieht in neues Gehege

Delitzsch

Auch Gepardenkater Tayo liegt bei den derzeitigen Temperaturen, wie viele andere, gern im Schatten. Für die dreieinhalb Jahre alte Raubkatze ist es der erste Sommer in der Loberstadt. Bereits im vergangenen Herbst zog das imposante Tier, das eine Leihgabe des Braunschweiger Zoos ist, im Tiergarten ein. Von der Einweihung seines Geheges und den Besuchern, die sich eigens dafür am vergangenen Samstagnachmittag vor seinem Gehege versammelten, nahm er jedoch kaum Notiz. Der Förderverein des Tiergarten Delitzsch und die Große Kreisstadt Delitzsch realisierten das neue Heim für die Raubkatze.

Interimsleiter Konstantin Ruske (l.) und Oberbürgermeister Manfred Wilde nahmen das neue Gehege und die Raubkatze in Augenschein. Quelle: Anke Herold

Über 1500 Arbeitsstunden

Vor Ort war auch Oberbürgermeister Manfred Wilde. Er lobte die Mitglieder des Vereins, denn sie waren es, die in den vergangenen Wochen und Monaten sehr aktiv an den Stallungen bauten, und er verlas eine lange Liste von Sponsoren und Helfern, die mit Materialien, Baumaschinen und eigener Kraft das Projekt umsetzten. Insgesamt leisteten die Mitglieder des Fördervereins in den letzten drei Jahren über 1582 Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Rund 41 800 Euro Spenden- und Sponsorengelder wurden verbaut. Der Eigenanteil der Stadt belief sich auf 12 500 Euro.

Gut 500 Quadratmeter Platz

Nun ist das Gehege auch öffentlich übergeben worden. Auf etwas mehr als 500 Quadratmetern hat Tayo vorerst Platz. Auch Interimsleiter Konstantin Ruske bedankte sich bei allen, die zum Gelingen beitrugen und informierte über Besonderheiten, die bei der Haltung des Geparden zu berücksichtigen sind. Noch immer ließ sich Tayo längst nicht aus der Ruhe bringen.

Mit Leckerlis aus der Reserve gelockt

Erst als die Tierpflegerin mit Leckereien lockte, zeigte sich die Raubkatze interessierter und präsentierte sich in voller Pracht hinter der Scheibe.

Sponsoren, Helfer und Mitglieder des Fördervereins stemmten das Projekt gemeinsam und nahmen an der Übergabe am Samstag vor dem Gehege teil. Quelle: Anke Herold

Schließlich stießen die geladenen Gäste auf das bisher Erreichte an. Wenn die Baummaßnahmen an den Schaukäfigen sowie den Außenanlagen abgeschlossen sind, stehen dem Geparden 1000 Quadratmeter Lebensraum zur Verfügung und dann könnte auch über ein zweites Tier, eine Gepardendame, und sogar über einen Zuchtversuch nachgedacht werden, lässt Ruske wissen.

Von Anke Herold