Delitzscher Geschäft kümmert sich um Flüchtlinge

Müde. Sie sind einfach müde. Mit Kriegsausbruch haben sie ihre Heimat Ukraine verlassen, sind gen Westen aufgebrochen, waren tagelang unterwegs, ohne Schlaf. Jetzt leben sie vorerst in einer Wohnung in Delitzsch.

Sofort reagiert, um zu helfen

„Wir haben die Nachrichten gesehen und sofort reagiert“, sagt Cathrin Epperlein von „Optik Epperlein“. Gemeinsam mit dem Team war für sie ganz schnell die Entscheidung getroffen, dass sie helfen werden so gut sie können und so konkret es auch nur geht. Über dem Laden gibt es eine leerstehende Wohnung, diese ist sogar möbliert.

Delitzscher Laden hilft gerne

Cathrin Epperlein suchte gleich den Kontakt zur Vermieterin, die in Koblenz lebt. Auch von dort ein sofortiges Ja zum Helfen und die Wohnung wird vorerst kostenlos gestellt. Durch einen Bekannten wiederum ergab sich dann der Kontakt zu einer gerade in Deutschland angekommenen Familie aus der Ukraine. Mutter, Vater, drei Kinder (17, 10 und 8) leben nun seit Dienstag in der Wohnung. Sie stammen aus einer Kleinstadt 200 Kilometer südlich von Kiew. Sie haben Wochen der Flucht hinter sich.

Behördengänge erledigt

Vor allem Eva-Maria Adam, Angestellte beim Optiker, kümmert sich um die Familie und ist dafür oft freigestellt von der Arbeit im Geschäft. Sie kümmert sich um Einkäufe und anderes, hält auf Englisch den Kontakt zur Familie. Die Behördengänge hat das Epperlein-Team auch schon weitgehend erledigt, die Kinder an der Schule angemeldet und Kontakte zu weiteren Hilfsangeboten geknüpft. Die Vermieterin, Grundschullehrerin von Beruf, bietet derweil auch an, dass sie via Videotelefonie Unterricht geben wird – sobald die Flüchtlinge bereit dafür sind. Denn vorerst geht es darum, wieder zu Kräften zu kommen, die Dinge halbwegs zu verarbeiten, Ruhe zu finden.

Die Familie, berichtet Eva-Maria Adam, sei erstmal noch völlig überfordert und man lasse sie so weit wie möglich in Ruhe. Das Epperlein-Team ist einfach für sie da. Das sei eine Selbstverständlichkeit, finden die Optiker. „Wir alle könnten in so eine Lage geraten und wer die Möglichkeit hat, der sollte unterstützen“, sagt Cathrin Epperlein. „Zur Not rücken wir alle zusammen, in so einer Situation kann man doch nicht Nein sagen“, ergänzt Eva-Maria Adam.

Von Christine Jacob