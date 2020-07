Delitzscher Grundschüler kontra Müllsünder

Delitzsch

Müll landet auf Wiesen und Wegen des Parks, entlang des Wallgrabens wird der Hausmüll in den öffentlichen Papierkörben entsorgt, Flaschen werden nach Treffs im Grünen einfach liegen gelassen. Leider übliche Zustände in Delitzsch. Die Klasse 4a der Diesterweg-Grundschule haben sie nicht kalt gelassen.

Eigeninitiative von Kindern

Die Kinder, die nach den Sommerferien an Oberschulen und Gymnasium wechseln, waren bei einem Ausflug mit ihrer Lehrerin regelrecht schockiert, was so alles an Müll in der Natur landet. „Bei den Kindern reifte die Idee, dass sie Müll sammeln könnten“, erzählt Schulleiterin Cordula Nowack. Jede Menge Müll kam bei der Sammelaktion quer durch die grüne Lunge der Stadt zusammen, teilweise reichten die schuleigenen Sammelbehälter nicht für das aus, was die Kinder von ihrer Tour mitbrachten.

Mülleimer benutzen ist nicht schwer, finden die Grundschüler. Quelle: Christine Jacob

Plakate klären auf

Doch die Kinder machten in Sachen Eigeninitiative gleich noch mehr. Sie erstellten kleine Plakate, die über den richtigen Umgang mit Müll und über die Folgen von Müll in der Natur aufklären. „ Werft euern Müll in den Mülleimer, damit ihr die Umwelt schützt! Viele Tiere sterben wegen uns Menschen – Tiere im Meer aber auch Tiere im Wald“, steht da zum Beispiel oder die Kinderzeichnungen klären mit kleinen Symbolen auf, was richtig und was falsch ist beim Entsorgen – Müll in den Mülleimer schmeißen ist richtig, ihn in die Landschaft schmeißen dagegen nicht. So einfach ist es. Mit Okay der Stadtverwaltung wurden die Plakate vor allem rund um den oft zugemüllten Wallgraben und Stadtpark an öffentlichen Müllbehältern und auch an Bäumen angebracht.

Wer Müll einfach so in die Natur wirft, der riskiert viel damit. Quelle: Christine Jacob

Leider gibt es wohl nicht nur Wertschätzung für die Aktion: Am Eingang zum Stadtpark wurden Plakate abgerissen und am Wallgraben hing wie Hohn direkt ein Hundekotbeutel neben solch einem Plakat – bis zum nächsten Mülleimer könnte man locker laufen.

Von Christine Jacob