Delitzscher Grundschüler tun was für ihr Herz

Delitzsch

Wie kann man Kinder fit und gesund halten? Um diese Frage sorgt sich auch die evangelische Peter-und-Paul-Grundschule in Delitzsch und hat nun mit den Kindern an einem Projekt teilgenommen, dass ihnen Spaß an Bewegung vermitteln soll.

Herzen hüpfen lassen

Bei „Skipping Hearts“, einem Projekt der Deutschen Herzstiftung, lernen die Kinder, wie sie mit einfachen Mitteln ihre Herzen im gesunden Sinne zum Hüpfen bringen. „Seilspringen ist super für das Herz, es ist das beste Cardiotraining überhaupt“, sagt Janine Malz von der Deutschen Herzstiftung. Wer als Erwachsener am Herz erkrankt, kann die Entstehung dafür schon im Kindesalter begünstigt haben, warnt die Deutsche Herzstiftung. Neben der genetischen Veranlagung sind besonders Bewegungsmangel, Übergewicht und eine schlechte Ernährung wichtige Risikofaktoren.

Training kontra Krankheiten

Janine Malz war daher am Dienstag in Delitzsch zu Gast, um den Grundschülern grundlegendes Training im Bereich Rope Skipping – das ist die sportliche Form des Seilspringens – zu geben. Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft, aber auch Koordination, Beweglichkeit und das Rhythmusgefühl verbessern sich flugs, wovon sich die Eltern bei „Skipping Hearts“ am Ende in einer Vorführung überzeugen können. „Es geht nicht darum, Profis auszubilden“, so Janine Malz, „sondern darum, den Spaß an der Bewegung zu vermitteln.“ Für nur wenige Euro an Investition in ein Springseil können die Kinder ein tolles Training bekommen. Das werde immer wichtiger, so die Trainerin, da auch immer mehr Kinder schon an den Folgen von Bewegungsmangel leiden, sich schlechter koordinieren können, Schwierigkeiten mit Übungen wie dem Hampelmann bekommen. All das sollen Projekte wie dieses abmildern oder verhindern. Und keine Sorge: Janine Malz hat den Kindern geraten, draußen statt in der Wohnung zu trainieren – Nachbarn der Grundschüler können also unbesorgt sein.

Von Christine Jacob