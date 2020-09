Delitzsch

Um den Lebensraum Wald, Wiese und Gewässer ging es beim ersten Projekttag in diesem Jahr. Doch an der Evangelischen Grundschule Peter und Paul Delitzsch sind in den nächsten Monaten noch weitere Umweltbildungsangebote geplant, für die Schule sowie weitere Partner einen groben Plan abgesteckt haben. Zu denen gehören das Projektbüro Werbeliner See, der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen sowie die Umweltbildner von der BUND-Ortsgruppe.

Die Kinder lauschen Sibylle Schröder-Hagebuch. Quelle: Martina Fröhnert

Anzeige

Mit einem Projekttag im Schenkenberger Wald ging es los

An der Freien Grundschule, die sich mit Beginn des Schuljahres im dritten Anerkennungsjahr befindet, lernen in der klassenübergreifenden Arbeitsweise 83 Kinder. In drei Gruppen absolvierten sie jetzt den ersten Projekttag im Schenkenberger Park. Claudia Dreßel, Sibylle Schröder-Hagebuch und Sophie von Eichborn boten dort vier Stationen an. Station 1 – Lebensraum Wald mit Spurensuche, Steckbrief der Waldbewohner und Eichhörnchen-Spiel; Station 2 – Laubbäume bestimmen, Station 3 – Lebensraum Wiese mit dem Marienkäfer und seinem asiatischen Verwandten sowie Station 4 – Lebensraum Gewässer mit Pflanzen und Tieren.

Weitere LVZ+ Artikel

Dieter Jungnickel erzählte den Kindern, welche Pflanzen im Schenkenberger Wäldchen zu finden sind. Quelle: Martina Fröhnert

Um Schmetterlinge und Wiesen geht es als nächstes

Ende des Monats soll es bereits den nächsten Projekttag „Schmetterlinge und Wiese“ an drei verschiedenen Aktionsplätzen geben: Werbeliner See (Schwerpunkt Insekten), Streuobstwiese und Schmetterlingswiese Am Ziehwerk, Delitzsch-Döbernitz sowie auf der Schmetterlingswiese im Stadtpark.

Evangelische Grundschule will Projektwoche zum Nachmachen konzipieren

Auch für nächstes Jahr haben Schulleiterin Brita Kaiser-Deutrich und ihr Team gemeinsam mit den Partnern schon einige Termine avisiert. So will die Einrichtung für Mitte/Ende April eine Schulprojektwoche „Der Natur auf der Spur“ als Vorbild für Grund- und weiterführende Schulen im Großraum Delitzsch konzipieren, eventuell unter Einbeziehung weiterer Umweltbildner wie Tiergarten, Sachsenforst oder Bauernverband.

Offener Marktplatz für Vernetzung und Austausch

Bei der nächsten Zusammenkunft aller Beteiligten im November geht es um das Projekt „Offener Marktplatz“, der zum einen die Vernetzung von Schulen und Kitas sowie Umweltpädagogen ermöglicht, bei dem zudem die Schulprojektwoche präsentiert wird. Außerdem soll es eine Übersicht über Umweltbildungsangebote in und um Delitzsch geben.

Von ka