Delitzscher Händler verliert Schulbuch-Auftrag

Delitzsch

Die Auslieferung der Schulbücher in Delitzsch wird in diesem Jahr nicht über die Delitzscher Buchhandlung Engler erfolgen. Der Auftrag war zwar im Mai bereits an diesen einzigen Buchhändler in der Stadt vergeben worden, aber die Stadt musste ihn neu ausschreiben.

Fünf Bieter melden sich

Es hatten sich insgesamt fünf Bieter gemeldet. Zwei von ihnen fochten das Ergebnis an. Das Vergabe-Nachprüfungs-Verfahren kam zu dem Schluss: Die lokalen Bezüge wie der Service vor Ort dürfen keine Kriterien fürs Erteilen des Auftrages sein. Aufgrund der Buchpreisbindung sind aber ansonsten kaum Unterschiede bei den Lieferanten auszumachen. So entschied das Los über den 175 000 Euro umfassenden Auftrag. Das fiel auf den Lernmittelvertrieb Alsdorf & Hess aus Großnaundorf bei Pulsnitz.

Keine Vorwürfe an die Stadt

„Wir sind natürlich sehr enttäuscht, machen aber der Stadt keine Vorwürfe“, reagierte Ingolf Engler, Inhaber der gleichnamigen Delitzscher Buchhandlung, auf Fragen in den sozialen Medien. Auch seitens der Stadtverwaltung wurde bedauert, dass so verfahren werden musste. Aber die gesetzlichen Regelungen lassen es nicht anders zu.

Engler vermutet, dass ein Buchhänder-Kollege einen solchen Einspruch nicht angestrengt hätte. In diesem Fall aber handelt es sich um ein auf die Schulbuchlieferung spezialisiertes Unternehmen. „Wir versuchen, rundum alles abzusichern, was mit Büchern zu tun hat und brauchen dazu natürlich auch solche Aufträge“, bedauerte Engler. „Leseförderung wird von Buchhändlern vor Ort betrieben.“

Von Heike Liesaus