Delitzscher Handel bleibt aktiv

Delitzsch

Handeln in der Corona-Krise: Delitzscher Händler, die jetzt ihre Geschäfte für den Besucherverkehr schließen mussten, versuchen nun auf anderen Wegen, ihre Kunden zu erreichen. Manche bieten online ihre Waren an, die sie dann teils sogar selbst liefern. Hier eine kleine Auswahl von zahlreichen Angeboten, der Blick an Aushänge des jeweiligen Lieblingsladens lohnt sich in jedem Fall.

Delitzsch handelt über Social Media

Christian Letzel vom Jeansoutlet Hosenstall hat die Sache gleich beim Namen genannt: „Krisen-Telefon Hosenstall“ ist seine Facebook-Nachricht überschrieben. Schließlich wird sonst um diese Jahreszeit auch so manches Ostergeschenk besorgt. „Es muss sicher mehr die Runde machen. Aber es sind auch erst wenige Tage, die wir geschlossen haben“, schätzt Letzel. Ansonsten nutze er alle Kanäle, um auf die Angebote aufmerksam zu machen. Ebenfalls im Jeans-Bereich ist das Pick-up gelagert, das Schwester Julia Letzel betreibt. Auch sie wendet sich über die diversen sozialen Kanäle an Kunden, Bekannte, Freunde: „Wir schicken euch gern Bilder, Videos und sind auch über Facetime und WhatsApp-Anruf erreichbar.“ Die ersten Signale sind hoffnungsvoll: „Einige Auslieferungen hatte ich schon. Wir basteln gerade an einem Facebook-Shop. Im Moment läuft der Kontakt über Bilder, die wir verschicken, oder über Whatsapp-Anruf, bei dem wir durchs Geschäft gehen und die Sachen zeigen“, so Julia Letzel. Grundsätzlich sei aber auch künftig nicht damit zu rechnen, dass damit der reguläre Umsatz zu erreichen ist.

Viele Delitzscher Händler verweisen jetzt so wie die Buchhandlung auf Online-Angebote. Quelle: Christine Jacob

Nicht nur Online-Riesen nutzen

Mit dem Appell, nicht alles dem großen Internetanbieter zu überlassen, wendet sich der Delitzscher Buchhändler Ingolf Engler an die Kunden. Das helfe, auch in Zukunft eine Buchhandlung vor Ort zu haben. Unter engler24.de gibt es schon lange einen Online-Shop, ab 20 Euro wird kostenfrei ausgeliefert.

Klimaneutrale Lieferung möglich

Designerin Franziska Bolte, die vor zweieinhalb Jahren mit ihrem Label Bittersüß von Düsseldorf nach Delitzsch zog, setzt ebenfalls auf Online-Bestellungen, vertreibt auch Nähzubehör für die vielen Kunden, die früher bei ihr Kurse besucht hatten. Und innerhalb des Delitzscher Stadtgebiets liefert die Modeschöpferin ihre handgefertigte Mode sogar klimaneutral mit dem Fahrrad aus, wobei die Liefertouren ihr und den beiden Kindern im Grundschul- und Kindergartenalter auch zu mehr Bewegung verschaffen. „Ich hoffe auf jeden Tag eine Bestellung und arbeite daran“, sagt sie. Und sie bleibt realistisch: „Die Menschen haben jetzt natürlich andere Sorgen als Mode und einen neuen Rock.“

Stadtgutschein Delitzsch hilft

Auch die Online-Shops wie der der KS Goldschmiede von Kathleen Schmelzer in der Eilenburger Straße werden täglich mit neuen Stücken gefüllt, denn das Handwerk darf weiter betrieben werden. In Delitzsch ist auch der im vergangenen Sommer eingeführte Stadtgutschein eine Möglichkeit, den lokalen Handel zu unterstützen und Solidarität zu zeigen. Zudem können die Gutscheine auch in Apotheken eingelöst werden, die ja geöffnet bleiben. Infos zum Stadtgutschein gibt es unter www.stadtgutschein-delitzsch.de im Internet.

Christian Letzel fotografiert seine Waren für die Vermarktung über soziale Netzwerke. Quelle: Wolfgang Sens

Von Mathias Schönknecht, Christine Jacob, Heike Liesaus