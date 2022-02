Delitzsch

Aller Voraussicht nach sollen ab Mittwoch auch in Sachsen die G-Regelungen im Einzelhandel fallen. Wie erwartet die Delitzscher Innenstadt derzeit Kundinnen und Kunden? Gerade zum Jahresbeginn 2020 hatte die LVZ damalige Leerstands-Neuzugänge unter die Lupe genommen. Was hat sich verändert?

Am Markt hatte vor zwei Jahren gerade das Café Glowka nach „462 Monaten Eis-Café“ aufgegeben. Die einstigen Inhaber nutzen die Fläche heute als Wohnraum. Von der Gastronomie am Markt ist noch das Marktrestaurant geblieben. Auch ein Pizza/Döner-Angebot gibt es. Denn das russische Restaurant Marjuschka ist weggezogen. Das ehemalige Kino, damals seit fünf Jahren als Kulturstätte wiederbelebt, ist erneut ohne Betreiber. In Corona-Zeiten wurde die Reißleine gezogen.

In der Breiten Straße sieht es mit etwas Optimismus auch gleich besser aus: Bäckereifiliale, Reisebüro, Bekleidungsgeschäfte, Friseur, Radladen- und Werkstatt, Bankfiliale sind hier zu finden. Leer steht zum Beispiel die Löwenapotheke. Hinter der Fassade des ehemaligen Süßwarengeschäfts und der benachbarten Calypso-Bar wird das Haus gerade ebenfalls für ein Wohnprojekt umgebaut.

Immer wieder kommt auch Kritik am schlechten Zustand der Straße auf. Das Pflaster klappert. Dann macht die Stadt darauf aufmerksam, dass die Breite Straße als Fußgängerzone geplant war. Aber ohne die Möglichkeit, mit dem Auto vorzufahren, würde es vermutlich noch ruhiger in diesem Abschnitt. Aber die aktuellen Corona-Regelungen machen am meisten Probleme, so Norbert Rindsland vom gleichnamigen Modegeschäft. „Es muss einfach schleunigst etwas passieren. Aktuell kommt fast niemand mehr ins Geschäft“, hofft er auf Abbau der Beschränkungen. Er ist froh, dass er den Laden allein in Schwung hält und keine weiteren Kosten anfallen. Das sehe aber bei Kollegen nun mal anders aus.

Belebte Einkaufsmeile

Die Eilenburger Straße hält ihre Position als der längste und belebteste Abschnitt der Delitzscher Einkaufsmeile mit vielen Geschäften von Apotheke bis Spielzeugladen. Zum Positiven hat sich das Blatt an der Ecke Töpfergasse gewendet. Dort hatte das einstige „Antik-Café“ nach einem Zwischenspiel als arabischer Nahrungsmittelmarkt noch vor zwei Jahren leer gestanden. Dort ist nun das neue Marjuschka-Restaurant zu finden. Prominenter neuer Leerstand: die einstige Postfiliale. Auch Haushaltswaren-Adam hat in der Corona-Zeit aufgegeben. Aber dort wird nun für den 1. März die Eröffnung eines Versicherungsbüros angekündigt.

