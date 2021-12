Delitzscher Helfer sind selbst am Tag des Ehrenamts im Einsatz

Delitzsch

Am zweiten Advent ist Tag des Ehrenamts. Empfänge und Ehrungen sind derzeit nicht angesagt. Zum Glück wurde der Delitzscher Bürgerpreis schon im Oktober übergeben. Dagegen werden aufgrund der Pandemie-Entwicklung freiwillige Helfer des DRK-Kreisverbandes Delitzsch diesen Sonntag wieder im Einsatz sein. So läuft die Teststation in der Eilenburger Straße in Delitzsch, die von Sonntag bis Donnerstag jeweils von 17 bis 20 Uhr geöffnet hat, dank der Mitglieder des Einsatzzuges des Katastrophenschutzes. Da trafen sich 13 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie zwei Mitarbeiterinnen der Stadt Delitzsch schon am ersten Advent zu Einweisung und Probelauf. Seit vorigem Jahr waren freiwillige Helfer bereits in Testzentren, bei Impfaktionen gefordert.

Der internationale Tag des Ehrenamtes wird jährlich weltweit am 5. Dezember begangen. „Bei uns im DRK Kreisverband Delitzsch sind circa 150 Menschen ehrenamtlich aktiv“, erklärt Mike Teutschbein, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten allein beim DRK ist groß: Katastrophenschutz, Kreisauskunftsbüro, Jugendrotkreuz, Erste-Hilfe-Ausbildung, Kriseninterventionsteam, Rettungsdienst, Fahrdienst, Seniorenbetreuung, Geflüchtetenhilfe, Kleiderkammer, Blutspende, Kinder- und Jugendarbeit.

31 Millionen Menschen engagieren sich allein in Deutschland freiwillig. Nicht allein über die Vereinsseiten sind Kontakte zu finden. Über die Landkreis-Internetseite ist auch der nordsächsische Teil der Ehrenamtsplattform www.ehrensache.jetzt anzusteuern, sind Angebote zu entdecken. Dort werden Einsatzstellen und Freiwillige im Landkreis Nordsachsen zusammengebracht. Wer sich engagieren will, kann unter anderem Kindern vorlesen, sie beim Trainieren unterstützen, bei Seniorenfeiern helfen, viele soziale Projekte unterstützen.

Von lis