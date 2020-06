Delitzscher Helfer und Lieferanten machen aus Corona-Engpass eine Tugend

Delitzsch

Schon wieder Masken? Aber diesmal sind es 3600 Mund-und-Nasen-Schützer, die der DRK-Kreisverband Delitzsch in Empfang nehmen konnte. Es sind Einmal-Artikel, die nicht für den professionellen Gebrauch gedacht sind, aber sie sind dennoch von Nutzen. „Wir wollen zum Beispiel an diesem Wochenende unseren Schulungsbereich wieder hochfahren“, so Mike Teutschbein, der beim Kreisverband für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Gestartet wird mit den Ersthelfer-Kursen. „Da kommt es ganz gut, wenn wir jedem eine Maske zur Verfügung stellen können. Außerdem gehen sie in alle besucherrelevanten Bereiche, ob Jugendhaus oder Fahrdienst.“

Spart hochwertigeren Schutz ein

„Im Rettungsdienst sind diese Masken nicht sinnvoll einzusetzen. Aber sie können an vielen Stellen helfen, den wertvolleren Schutz einzusparen, damit dieser nicht sinnlos verschleudert wird“, erläutert auch Christian Billing, Geschäftsführer der in Radefeld ansässigen Paul Schmidt GmbH. Der Großhandel für Verbrauchsartikel stellte die Maskenpakete zur Verfügung. Sie sind nun ein bisschen Symbol dafür, was Corona zusammengebracht hat. Denn eigentlich liefert dieser Großhandel alles, was zum Putzen, im Sanitärbereich oder auch als Tischutensil vor allem in Gastronomie und Hotellerie gebraucht wird: Schrubber und Flüssigseife ebenso wie Kerzen und Servietten. Zum Anfang des Jahres hatte er besonders viel Desinfektionsmittel geordert. Damit wurde zwar schon auf die beginnende Ausbreitung der speziellen Viren reagiert, aber daran, dass die Kunden, Restaurants und Hotels im März dicht machten, war nicht gedacht. Also sprach Billing erst einmal soziale Einrichtungen an, ob sie diese Produkte brauchen könnten. Und diese waren tatsächlich froh, jemand gefunden zu haben, der diese plötzlich überaus begehrten Produkte zur Verfügung stellen konnte.

Servietten zu Masken

Die schlichten Einwegmasken, die Christian Billing mitbrachte, sind die Entwicklung eines Herstellers von Vliespapieren, die sonst für Servietten und Tischdecken verwendet werden. Sie sind einfach ein dreilagig gefaltetes Papierstück mit kiemenförmiger Perforation an den Enden. Daraus werden die Löcher für die Ohren bei verschiedenen Kopfgrößen. Das sieht erstmal provisorisch aus, fühlt sich dann beim Tragen aber doch recht komfortabel an.

Von Heike Liesaus