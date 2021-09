Delitzscher Heupatenschaften für den Gnadenhof

Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Delitzscher Heupatenschaften für Gnadenhof

Nick Hartig, Initiator des Delitzscher Gemeinschaftsgartens, hat gemeinsam mit anderen Delitzschern ein Herz für den Gnadenhof Kuschelfarm in Krostitz bewiesen. Hartig machte per Facebook auf die prekäre Situation des Hofs aufmerksam, der Tiere betreut, welche nicht mehr bequem genug oder zu teuer geworden sind. In der Pandemie funktioniert die Querfinanzierung mit der Reitschule nicht mehr, mit der Betreiberin Katharina Perutzki den Hof über Wasser hielt. Nun hatte ihr Mann auch noch einen Schlaganfall erlitten und kann sie nicht mehr unterstützen. Jeden Tag wird ein ganzer Heuballen für Pferd, Esel oder Lama gebraucht. Außerdem sind Katzen, Hunde sowie Kaninchen auf der Kuschelfarm zu versorgen.

Nick Hartig hatte eine Heuballenpatenschafts-Aktion ins Leben gerufen. 25 Euro sollten für einen Ballen gespendet werden. So sollte den Tieren ermöglicht werden, einen Tag weiterzuleben. Als kleinen Dank gibt es liebevoll kreierte Aufkleber für die Unterstützer. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Innerhalb von vier Tagen entstanden 26 Heupatenschaften. Der Kuschelfarm kamen Spenden in Höhe von circa 650 Euro zugute. Die erste Ladung Heu konnte angeliefert werden. „Super wäre auch, wenn diese Unterstützung noch eine Weile anhält. Die Sorgen sind mit dem Erfolg erstmal nur gelindert, nicht weg. Werde nächsten Monat erneut spenden“, so eine Facebook-Nutzerin.

Delitzscher DRK rüstet Azubis mit Laptops aus

Der DRK-Kreisverband Delitzsch hat sich etwas einfallen lassen, um seine insgesamt neun Auszubildenden fürs neue Jahr zu motivieren: Beim Azubi-Treffen am letzten Freitag übergaben der Vorstandsvorsitzende Jens Stiller und Rettungsdienstleiter Andreas Schulze allen einen eigenen Laptop. Alle Jahrgänge erhielten den neuen Ausrüstungsgegenstand. Die theoretische Ausbildung läuft beim DRK-Bildungswerk in Leipzig. Die praktischen Erfahrungen sammeln die Azubis in verschiedenen Fachkliniken der Region sowie im Rettungsdiensteinsatz auf den Wachen Delitzsch, Zwochau und Bad Düben. Jedem stehen ein persönlicher Mentor und ein Praxisanleiter zur Seite. Die 14-tägigen Azubi-Treffen mit der Verbandsleitung dienen in erster Linie dem persönlichen Austausch, der Stärkung des Praxiswissens und der Entwicklung neuer Ideen. So startet demnächst ein Azubi-Projekttag, bei dem eigene Anleitungsvideos für wichtige Handgriffe aus dem Rettungsalltag produziert werden sollen.

Vortrag über Delitzscher Bahnlinie

Wann, warum und wie entstand die Bahnlinie, die am heutigen Unteren Bahnhof Delitzsch vorbeiführt? Das ist am Donnerstag ab 18 Uhr im Museum Barockschloss bei einem Vortag zu erfahren. Hartmut Schöttge hält ihn als Kenner der heimischen Bahngeschichte und weiß natürlich auch über die Historie dieser Linie in Nord-Süd-Richtung bestens Bescheid. Der Delitzscher Museums- und Heimatverein lädt alle Interessenten dazu ein. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 034202 67208 ist wegen der beschränkte Platzanzahl erforderlich.

Werbegemeinschaft bereitet Lichterfest vor

Am 18. September soll Lichterfest in der Delitzscher Innenstadt gefeiert werden. Die Eilenburger Straße zwischen Post- und Lindenstraße sowie die Lindenstraße zwischen Schäfergraben und Eilenburger Straße und die Töpfergasse werden dafür gesperrt, Halteverbote werden ausgewiesen. Die Marienstraße ist an diesem Tag nicht wie sonst Einbahnstraße: Ein- und Ausfahrt werden über die Bitterfelder Straße möglich. In die Eilenburger Straße wiederum kann nur aus der Poststraße eingefahren werden.

Abendmarkt vor allem bei Delitzschern beliebt

Die Umfrage zum Delitzscher Abendmarkt, die am 19. August durchgeführt wurde, ist ausgewertet. Mit rund 85 Prozent kam die Mehrzahl der insgesamt 46 Befragten aus Delitzsch. Etwa die Hälfte reiste mit dem Auto an, rund 40 Prozent kamen zu Fuß, der Rest mit dem Fahrrad oder der Bahn. Von den Kfz-Nutzenden haben zwei Drittel gut einen Parkplatz gefunden. Zwei Drittel der Befragten haben durch Plakate, Flyer, diese Zeitung und das Amtsblatt vom Abendmarkt erfahren. Außerdem haben die Online-Werbung sowie das Weitersagen im Bekanntenkreis zur Verbreitung beigetragen.

Die Hälfte der Befragten war schon einmal auf dem Abendmarkt, die andere Hälfte kam erstmals. Zum Schlendern und Freunde treffen kam gut die Hälfte der Befragten. Nur jede fünfte Antwort auf die Frage nach dem Grund des Besuchs lautete „Einkaufen“, wobei einige der Befragten auch mehreres verbunden haben. Die Befragten lobten die Stimmung, die Produktvielfalt und das Sortiment sowie das Essen. Verbesserungswürdig sind noch weitere Sitzmöglichkeiten, Parkplätze und die Toilettensituation.

Der nächste Abendmarkt in Delitzsch findet am 16. September 2021 ab 16 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Abstrakte Malerei im Delitzscher Landratsamt

Noch bis zum 4. November werden im Foyer des Landratsamtes Nordsachsen in Delitzsch (Richard-Wagner-Straße 7A) Werke von Jens Jacob ausgestellt. Die Schau umfasst 16 Bilder der abstrakten Malerei und ist zu den normalen Öffnungszeiten des Landratsamtes frei zugänglich.

Ende der Siebzigerjahre in Leipzig geboren, war für den Tauchaer Jens Jacob das Malen und Zeichnen schon seit frühester Jugend ein wichtiger Teil seines Lebens. Verschiedenste Strukturen, interessante Farbverläufe und Lichtstimmungen faszinieren ihn. Er begann mit Landschaftsmalerei, nutzte aber auch den neuen Freiraum seines kleinen Ateliers, um mit Farben einfach „herum zu klecksen“ und mit Mischtechniken zu experimentieren.

Seine Werke sollen zum Entdecken einladen. Winzigste Details verschmelzen zu einem großen Ganzen. Die Natur spielt dabei eine wichtige Rolle. Organische Mikrostrukturen wie Flechten, Moose, Algen und Korallen interessieren Jens Jacob ebenso wie physikalische optische Effekte, etwa Seifenblasen und Rauch- und Nebelschwaden. Den Betrachter erwarte eine interessante und farbenfrohe Ausstellung, die zum Verweilen einlädt, verspricht das Landratsamt

Labormobil untersucht Brunnenwasser in Delitzsch

Auch wenn es in diesem Sommer regelmäßig Niederschläge gab, werde es in Anbetracht des Klimawandels zukünftig weitere heiße und trockene Jahre geben, sagen die Umweltschützer vom Labormobil, das am Montag nach Delitzsch kommt. Damit kein Leitungswasser für das Gießen der Pflanzen oder das Befüllen des Planschbeckens verwendet werden muss, haben sich viele Gartenbesitzer für einen Brunnen entschieden. Um Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier auszuschließen, empfiehlt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz, das Brunnenwasser auf Belastungen untersuchen zu lassen: „Das Grundwasser kann durch die intensive Landwirtschaft mit Nitrat und Pestiziden belastet sein“. Auch Krankheitserreger könnten in das Wasser geraten sein, sagt Bareiß-Gülzow.

Der gemeinnützige VSR-Gewässerschutz bietet am Montag, dem 6. September, auf dem Roßplatz in Delitzsch eine Untersuchung an. Wasserproben können von 15 bis 17 Uhr am Labormobil bei Harald Gülzow und dem ehrenamtlichen Mitarbeiter Michael Cohausz abgegeben werden. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt werde gegen die Kostenbeteiligung von zwölf Euro durchgeführt. Ergebnisse können gegen Ende der Aktion abgeholt werden.

Im Vorjahr wurde in jedem vierten Brunnenwasser zu viel Nitrat festgestellt. Insgesamt war das Wasser von 162 privat genutzten Brunnen aus dem Raum Delitzsch, Wiedemar, Krostitz und Löbnitz analysiert worden.

Breitband-Baustellen dauern bis Oktober

Derzeit ist davon auszugehen, dass der Breitbandausbau in Delitzsch noch bis Oktober andauern wird. Der Bauablaufplan ist in den vergangenen Monaten mehrfach verlängert worden, zahlreiche Bautrupps sind in der Stadt unterwegs. Wegen der Verlegung von Kabeln kann es weiterhin zu halbseitigen Straßensperrungen, teilweise mit Ampelregelung kommen. Abschnittsweise sind auch Vollsperrungen, Haltverbote und Sperrung der Gehwege notwendig. Eine Übersicht über betroffene Straßen unter www.delitzsch.de/breitbandausbau

Von lvz