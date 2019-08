Delitzsch

„Der erste Höhepunkt ist erreicht“, sagt der Delitzscher Volker Löffler. Das erste von insgesamt 14 wertvollen Bleiglasfenstern ist zurück in der Hospitalkirche St. Georg an der Halleschen Straße. Dass dieses Stück Geschichte wieder entdeckt wurde,ist mehreren Zufällen zu verdanken.

Fundort Dachboden

Er und seine Frau seien hellhörig geworden, sagt Löffler. Zur Feier des 500. Geburtstags der Kirche im zurückliegenden Jahr hatte Delitzschs parteiloser Oberbürgermeister und Historiker Manfred Wilde über ihre Geschichte gesprochen. In einem Nebensatz berichtete er von den früheren jedoch zu dieser Zeit vermissten Fenstern des Kirchenschiffs, die der über Deutschland hinaus bekannte Maler Charles Crodel fertigte. Für Volker Löffler war klar: Sie müssen gefunden und restauriert werden.

Doch niemand wusste so genau, ob es die Fenster noch gibt und wo sie sich befinden. Von der Idee getrieben, die Kirche wieder im Glanz der alten Scheiben erstrahlen zu lassen, kam die Suche in Fahrt. Und der Fundort lag näher als gedacht: Bis Juli dieses Jahres lagerten sie in einer unscheinbaren Kiste auf dem Dachboden des benachbarten, 1994 neu errichteten Altenheims.

Jahrelang wurden die Glasfenster von Charles Crodel auf dem Dachboden des Altenheims gelagert. Quelle: Christine Jacob

Ein Zehntel nicht mehr zu gebrauchen

Die Gläserei des Leipzigers Thomas Gärlich hat das erste Fenster in den zurückliegenden Wochen restauriert. In 15 Arbeitsstunden. Etwa zehn Prozent der Scheiben musste er ersetzen, den Rest ausbessern, nachmalen oder kleben. Ein neuer Kupferrahmen sorgt für Stabilität. Volker Löffler wird das Fenster seiner Frau Antje schenken. Zur 25-Jahr-Feier des Heims am 30. August will er es übergeben.

Einige Teile der Glasfenster von Crodel müssen ersetzt werden. Quelle: Christine Jacob

Ein paar Fragen bleib offen: Warum wurden die Fenster überhaupt so kurz nach der Gründung der DDR eingebaut, zu einer Zeit, in der selbst vor Kirchensprengungen nicht zurückgeschreckt wurde? Und war Vandalismus der einzige Grund, weswegen sie nach nur einem Jahrzehnt wieder komplett entfernt wurden?

Hilfe für weitere Fenster gefragt

Wer Hinweise geben kann oder die Restaurierung unterstützen möchte, der kann sich an die Stiftung St.Georg-Hospital unter www.st-georg-hospital.de, 034202 833150 (Heimleitung/Geschäftsführung), 034202 833152 (Verwaltung) oder 034202 833100 (außerhalb der Geschäftszeiten) wenden.

Charles Crodel Charles Crodel (* 16. September 1894 in Marseille; † 28. November 1973 in München) war ein deutscher Maler, der mit großflächigen Wandmalereien und Kunstwerken der Raumgestaltung bekannt wurde. Er fertigte zudem Holzschnitte und Grafiken an und war ein sakraler Glaskünstler. Darüber hinaus schuf er Muster für textile und andere Angewandte Kunst. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden zahlreiche seiner malerischen Werke der sogenannten entarteten Kunst zugerechnet und zerstört. Crodel unterrichtete als Hochschullehrer.

Von Mathias Schönknecht