Delitzsch

Der oder die Hausmeister müssen den richtigen Riecher gehabt haben ... So ist die unscheinbare und zugleich ziemlich schwere Kiste mit auf den ersten Blick nicht weniger unscheinbaren Glasfenstern vom Alt- in den Neubau gewandert, als vor einem Vierteljahrhundert das Pflegeheim an der Hospitalkirche entstand. Die Kiste und ihr Inhalt blieben heil. Wie gut. Heute ist klar: Da lag all die Jahre ein Schatz.

Ein Schatz in Delitzscher Kirche

Es sind Fenster, die vom weltberühmten Charles Crodel gefertigt wurden. Die Fenster entstanden 1949/50 und befanden sich gerade mal ein Jahrzehnt in der Wand der Hospitalkirche, bevor sie wegen Vandalismus wieder ausgebaut werden mussten. Ersetzt durch eine schlichte Rechteckverglasung gerieten die wunderschönen Scheiben von Crodel dann so gut wie in Vergessenheit. Bis Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) im vergangenen Jahr zum 500. Geburtstag der Kirche in einem Nebensatz von diesen Fenstern erzählte – und der richtige zuhörte. Volker Löffler, schon seit Jahrzehnten Stadtrat und vielseitig engagiert, unter anderem in der Stiftung St.Georg-Hospital, hatte spontan eine Idee: „Ich möchte, dass diese Scheiben restauriert werden“, erzählt der Delitzscher. Und im besten Falle kommen sie dann auch noch an ihren alten Platz, lassen die Kirche wieder im Glanz der alten Scheiben erstrahlen.

Die Hospitalkirche vom Innenhof des Alten- und Pflegeheimes aus gesehen mit der zum Verweilen einladenden Pergola. Quelle: Edith Dorothea Klisa

Dargestellt sind auf den Fenstern Szenen wie die Anbetung der Heiligen drei Könige, die Taufe Jesu, das Abendmahl oder auch die Kreuzigung. Die Grundstruktur der Verglasung bilden Rauten aus unterschiedlich getönten Gläsern. Das Bleinetz ist weitgehend noch einwandfrei, nur an den Rändern so mancher Felder sind Verluste sichtbar. Die Gläser sind teils gesprungen. Tatsächlich hat man Glück, denn es sind über die Hälfte der Scheiben, insbesondere alle Bildfelder, erhalten. Totalverluste betreffen die Rautenfelder. Der Rest der Gläser ist verschmutzt. Etwa 1000 Euro pro Scheibe, mehr als ein Dutzend sind es, werden als Restaurierungskosten geschätzt. Der Einbau käme dann noch zusätzlich dazu. Die erste Scheibe lassen Volker Löffler und seine Frau Antje nun auf eigene Kosten wieder herrichten. Sie wollen damit zeigen, wie schön die Fenster einst waren. Bis zum 25. Geburtstag des Heims, der Ende August gefeiert wird, soll die Arbeit fertig sein.

Volker Löffler ist ein sehr engagierter Delitzscher. Quelle: Christine Jacob

Bis dahin hofft der 77-Jährige auch auf die Lösung der kleineren und größeren historischen Rätsel, die hinter den Crodelfenstern stecken. Charles Crodel war bereits weltbekannt, als die Fenster 1949/50 eingebaut worden sind. Dass man sich so unmittelbar zur Gründung der DDR die auch finanziell wahrscheinlich nicht kleine Mühe machte, diese Fenster überhaupt einzubauen, ist genau so ein Rätsel wie das, wer genau für den Vandalismus an den Scheiben verantwortlich zeichnete.

Jahrelang wurden die Glasfenster von Crodel auf dem Dachboden gelagert Quelle: Christine Jacob

Wegen dieser Zerstörung mussten die Scheiben wieder ausgebaut werden. Zu einer Zeit, in der man in der DDR auch nicht vor Kirchensprengungen zurückschreckte, wurden die Crodelfenster aber nicht weiter zerstört, sondern bewahrt – nun gibt es eine Zukunft für sie.

Hilfe gefragt

Wer Hinweise geben kann oder die Restaurierung unterstützen möchte, der kann sich an die Stiftung St.Georg-Hospital unter www.st-georg-hospital.de, 034202 833150 (Heimleitung/Geschäftsführung), 034202 833152 (Verwaltung) oder 034202 833100 (außerhalb der Geschäftszeiten) wenden.

Charles Crodel Charles Crodel (* 16. September 1894 in Marseille; † 28. November 1973 in München) war ein deutscher Maler, der mit großflächigen Wandmalereien und Kunstwerken der Raumgestaltung bekannt wurde. Er fertigte zudem Holzschnitte und Grafiken an und war ein sakraler Glaskünstler. Darüber hinaus schuf er Muster für textile und andere Angewandte Kunst. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden zahlreiche seiner malerischen Werke der sogenannten entarteten Kunst zugerechnet und zerstört. Crodel unterrichtete als Hochschullehrer.

Von Christine Jacob