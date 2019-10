Delitzscher Institutionen setzen auf Facebook

Delitzsch

Von sperrig und trocken auf einfach: Die Stadtverwaltung Delitzsch hat den Seitennamen ihres Auftritts im sozialen Netzwerk Facebook jetzt geändert. „Stadt Delitzsch“ statt „ Delitzsch (Offizielle Seite der Großen Kreisstadt)“ heißt die Seite nun. Fast 3600 Menschen haben die Seite aktuell abonniert, knapp 3500 gefällt sie. Doch ein paar Delitzscher Facebook-Seiten sind beliebter.

Zum Beispiel die der Feuerwehr Delitzsch. Knapp 4300 Personen gefällt die Seite „ Feuerwehr Delitzsch“, knapp 4500 haben sie abonniert und lesen dort mit einiger Verzögerung von den Einsätzen, die die Kameraden absolvieren oder, was sie so wie Trauerfälle oder Hochzeiten in ihren Reihen noch alles bewegt. Noch beliebter als die Feuerwehr ist das „Tierheim Delitzsch“ mit seiner Seite: Rund 5400 Personen gefällt sie, ebenso viele haben die Seite abonniert.

Tiergarten Delitzsch in echt beliebter als im Netz

Dass tatsächliche Beliebtheit und Beliebtheit im Netzwerk aber nicht unbedingt übereinstimmen müssen, beweist die Seite „ Tiergarten Delitzsch“. Der Tiergarten ist die beliebteste Freizeiteinrichtung der Stadt, verbuchte in den vergangenen Jahren immer wieder Besucherrekorde wie zuletzt 76 312 Gäste, die 2018 die Einrichtung besuchten. Bei Facebook ist der Tiergarten weniger beliebt: Rund 2600 Personen gefällt die Seite, nur knapp 100 mehr haben sie abonniert. Auch das „Barockschloss Delitzsch“ als Wahrzeichen der Stadt hat im sozialen Netzwerk verhältnismäßig wenige Anhänger. Knapp 1100 Personen gefällt die Seite, knapp 1150 abonnieren sie. Spitzenreiter im negativen Sinne ist der Auftritt „Nachhaltige Stadt Delitzsch“, die sich rund um die Energieeffizienz dreht. Jeweils nicht einmal 200 Personen gefällt das oder hat es zum Abo motiviert. Auch einige andere Delitzscher Unternehmen und Institutionen von Stadtwerke (rund 400 Fans) über die Theaterakademie Sachsen (rund 800 Fans) bis zur Buchhandlung Engler (knapp 500 Fans) sind bei Facebook zu finden. Andere Unternehmen wie die Wohnungsgesellschaft dagegen verzichten bislang.

Facebook bedeutet Arbeit

Eins ist klar: Eine Seite im sozialen Netzwerk bedeutet vor allem Arbeit und Aufwand. Social media-Teams wie sie in großen Unternehmen üblich sind, gibt es für das Rathaus Delitzsch, von dem aus auch die Seiten von Tiergarten und Schloss betreut werden, zum Beispiel nicht. Anderthalb Personalstellen haben die Öffentlichkeitsarbeiter im Rathaus und erledigen damit von Betreuung der eigentlichen Websites über Presseanfragen bis hin eben zu Facebook und anderen Netzwerken so ziemlich alles in Eigenregie. Auch am Wochenende wird auf Anfragen eingegangen und sich in Diskussionen eingebracht. Verzichtbar ist ein Auftritt bei Facebook nicht für eine Stadt, glaubt man im hiesigen Rathaus. Als Delitzsch 2011 damit anfing, war die Stadt ein absoluter Vorreiter in Nordsachen. Delitzsch ist zudem unter anderem bei Instagram aktiv, will dort zum Beispiel den Hashtag #delitziös groß rausbringen.

Auch der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) ist bei Facebook aktiv, sieht sich dort nach eigener Aussage auch mal als Korrektiv, wenn Halb- oder Unwahrheiten verbreitet werden und Diskussionen in einschlägigen Delitzscher Gruppen aus dem Ruder laufen.

Von Christine Jacob